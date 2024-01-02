ВСУ атакуют Белгород: какие разрушения, есть ли погибшие Гладков призвал жителей Белгорода спуститься в укрытия из-за ракетной атаки

Фото: t.me/vvgladkov

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о ракетной опасности в городе. Что известно об ударах со стороны Украины?

Что происходит в Белгороде

Глава региона сообщил в своем Telegram-канале, что все жители Белгорода должны спуститься в укрытие в связи с ракетной атакой.

«В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Все жители должны спуститься в укрытие», — пишет Гладков.

Местные жители сообщают, что в городе слышны взрывы. По предварительной информации, работает система ПВО.

«Местные жители в соцсетях сообщили о звуках взрывов в воздухе. Официальной информации о причинах взрывов пока нет», — отмечается в публикации Telegram-канала «Подъем».

Эту информацию также подтверждает Telegram-канал Mash. Источник уточняет, что в Белгороде прогремело как минимум 20 взрывов.

«ВСУ атаковали Белгород. В городе воздушная тревога, всех просят пройти в укрытия. Местные насчитали минимум 20 взрывов — это работа ПВО», — сообщает ресурс.

Информации о разрушениях, погибших или пострадавших в результате сегодняшней атаки ВСУ на Белгород нет.

Министерство обороны России эти данные не комментировало.

Что за взрывы в Белгороде 2 января

Гладков в Telegram-канале сообщил, что над городом сбито четыре воздушных цели.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито 4 воздушные цели на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, есть один пострадавший — у мужчины осколочные ранения верхних и нижних конечностей. Бригадой скорой помощи он доставляется в больницу. Состояние тяжелое. Информация по разрушениям уточняется», — говорится в сообщении.

Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru

Что известно об ударах по Украине

Поздно вечером 1 января воздушную тревогу объявили в Днепропетровской и Харьковской областях Украины, вскоре она распространилась на Кировоградскую и Николаевскую области. В течение ночи предупреждение действовало в большинстве центральных и восточных регионов, а также в Киеве, утром тревогу объявили по всей территории Украины. Она также была объявлена в подконтрольных Киеву районах Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Вскоре тревога была объявлена на всей территории страны.

Еще ночью о взрывах сообщали власти Киева и Николаева. Утром 2 января стало известно о взрывах в Кропивницком (ранее — Кировоград) и Харькове, а также в Винницкой области. По состоянию на 11:10 мск воздушная тревога отменена на большей части территории Украины.

В нескольких районах Киева произошли перебои с водой и электричеством, сообщается о повреждении газораспределительной станции в Беличах на западе города. В украинской столице также начались пожары. Известно, что в районе Набережно-Луговой улицы горели складские помещения площадью 2 тыс. кв. м, а власти заявили о сильном задымлении в Подольском районе.

О пожарах сообщили мэры Николаева и Харькова Александр Сенкевич и Игорь Терехов.

Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

Теракт ВСУ в Белгороде

30 декабря ВСУ ударили по центру Белгорода, в результате чего погибли 25 человек и более 100 пострадали. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не оставит безнаказанным эту атаку украинской армии, как и ни одно другое преступление.

Удар по Белгороду является террористическим актом, поскольку ВСУ целенаправленно били по гражданскому населению, подчеркнул глава. Путин добавил, что у него внутри «все кипит» на фоне ударов ВСУ по городу, однако Россия не должна давать зеркальный ответ в виде ударов по местам с мирным населением Украины.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, в свою очередь, выразил мнение, что удар ВСУ по Белгороду является «агонией режима» и паническим приступом страха, когда происходит пальба без разбора и жалости. По его мнению, таким образом украинские власти пытаются переключить внимание со своей провальной военной кампании, при этом молчание Запада лишь подтверждает его причастность к преступлению в российском городе.

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