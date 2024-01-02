Улицу под Воронежем разворотило из-за аварийного схода боеприпаса Губернатор Гусев: в селе Петропавловка произошел аварийный сход боеприпаса

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Сильный взрыв произошел в селе Петропавловка Воронежской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. Он объяснил, что инцидент произошел из-за аварийного схода боеприпаса в Острогожском районе. В результате ЧП повреждена целая улица, в месте прилета образовалась воронка.

Уважаемые жители Воронежской области, сегодня зафиксирован аварийный сход нашего боеприпаса в Острогожском районе. Обошлось без пострадавших, но разрушения зафиксированы, предварительно, в семи домовладениях. В них могут быть повреждены остекление и кровля, несущие конструкции. Информация уточняется. На месте работает оперативная группа, — написал губернатор.

Он добавил, что жителей нескольких улиц Петропавловки перевезли в пункты временного размещения. Гусев также поручил правительству Воронежской области в ближайшее время решить вопросы с выплатами компенсаций и строительством нового жилья.

В Минобороны РФ в свою очередь подтвердили, что 2 января около 09:00 во время полета самолета ВКС над Петропавловкой произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. В ведомстве добавили, что на месте происшествия работает специальная комиссия для оценки характера повреждений. Также проводится расследование всех обстоятельств инцидента.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли село Богун-Городок Борисовского района. Один из снарядов попал по территории частного жилого домовладения. В результате происшествия никто из мирных жителей не пострадал.