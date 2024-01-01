Снаряд ВСУ приземлился на территории жилого дома в Белгородской области Гладков сообщил об обстреле села Богун-Городок под Белгородом

Фото: t.me/vvgladkov

Вооруженные силы Украины обстреляли село Богун-Городок Борисовского района Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Один из снарядов попал по территории частного жилого домовладения. В результате происшествия никто из мирных жителей не пострадал. Экстренные службы продолжают подомовой обход территории.

Под обстрел ВСУ попало село Богун-Городок Борисовского района. Пострадавших нет. Один из снарядов лег на территорию частного жилого домовладения, повреждена пристройка, в соседнем доме взрывной волной выбило окна. Подомовой обход территории продолжается, — сообщил Гладков.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле села Троицкое в Кореновском районе. В результате атаки были сильно повреждены два дома и хозяйственные постройки.

Старовойт уточнил, что также нанесен ущерб трем личным автомобилям и одному микроавтобусу. На опубликованных кадрах можно заметить, что у транспорта выбиты окна, а передняя обшивка сильно посечена осколками. Глава региона также уточнил, что в результате происшествия никто не пострадал.