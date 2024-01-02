«РВ»: по Киеву выпущено рекордное количество гиперзвуковых ракет «Кинжал»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что по Киеву было выпущено рекордное количество гиперзвуковых ракет «Кинжал». По данным канала, очевидцы заметили в небе девять самолетов МиГ-31.

Рекордное количество «Кинжалов» несется к Киеву, — сообщает «РВ».

Утром 2 января стало известно о массированном ударе по разным регионам Украины. Воздушная тревога была объявлена по всей стране. Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в разных районах столицы начались пожары. В частности, загорелись складское помещение, супермаркет, оказался поврежден объект социальной инфраструктуры. Также сообщалось, что в Киеве в результате взрывов мог начаться пожар в салоне автомобилей Tesla.

Кроме того, как минимум два района украинской столицы остались без света. По данным энергохолдинга ДТЭК, отключены оказались Бучанский и Вышгородский районы. В компании добавили, что аварии предшествовали взрывы, в настоящий момент ситуация в городе не позволяет вернуть электричество.

30 декабря Вооруженные силы Украины ударили по центру Белгорода, в результате чего погибли 25 человек и более 100 пострадали. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не оставит безнаказанным удар ВСУ по Белгороду, как и ни одно другое преступление.