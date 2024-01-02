Несколько районов Киева остались без света после взрывов ДТЭК: два района Киева частично обесточены после взрывов

Фото: ДСНС Украины

Бучанский и Вышгородский районы Киева частично остались без света, сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК. По его данным, аварии предшествовали взрывы.

Частично отсутствует свет в Бучанском и Вышгородском районах, — отметили в компании.

В холдинге добавили, что в настоящий момент ситуация в городе не позволяет вернуть электричество жителям.

До этого Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что в Киеве начались пожары в результате ракетной атаки и работы средств ПВО. На опубликованных каналом видео и фото заметно, что из-за пожаров город заволокло густым черным дымом.

Также канал писал о массированном ударе по разным регионам Украины, воздушная тревога была объявлена по всей стране. Сообщалось о взрывах в Харькове, Киеве и Кропивницком Кировоградской области.

По данным канала, ракеты маневрируют, меняя курс и приближаясь к Киеву. Кроме того, ракеты зафиксированы на границе Киевской и Черкасской областей в западном направлении, в восточной части Винницкой области.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что в Голосеевском районе обломок ракеты упал на открытой территории парка. Взрывы раздаются также на Оболони. В украинских соцсетях сообщили о горящих резервуарах с топливом в Киеве.