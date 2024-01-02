Крупный пожар вспыхнул в Киеве Мэр Киева сообщил о возгорании складского помещения в Подольском районе

Фото: ДСНС Украины

В Подольском районе Киева загорелось складское помещение, сообщил в своем Telegram-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко. По его словам, экстренные службы уже работают на месте.

В Подольском районе горит складское помещение. Площадь пожара составляет 2000 квадратных метров, — написал Кличко

Примерно 30 минут назад мэр Киева сообщил, что в Подольском районе наблюдается пожар в нескольких местах. Он также заявил, что в Святошинском районе Киева поврежден объект социальной инфраструктуры. Кроме того, в Печерском районе есть повреждение многоэтажки. Складское помещение горело и в Оболонском районе. В Деснянском районе возгорание произошло в супермаркете.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщал, что в Киеве начались пожары в результате ракетного удара и работы ПВО. В соцсетях распространились кадры, на которых видно, как город заволокло густым черным дымом. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.