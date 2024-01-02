Рекордное число «Кинжалов», месть за Белгород: взрывы на Украине 2 января ВС РФ поразили цели в Харькове и Винницкой области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С ночи 1 января до утра 2 января на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, в ряде городов прогремели взрывы, Сколько «Кинжалов» было запущено по объектам на Украине, какие объекты поражены 2 января?

Удары по территории Украины 2 января

Согласно оценкам Вооруженных сил Украины, всего по военным объектам было применено 110 крылатых ракет различных типов и 40 дальних беспилотников-камикадзе «Герань».

По данным Tеlegram-канала «Два майора», в массированном ударе участвовало не менее 11 гиперзвуковых ракет «Кинжал».

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в своем Telegram-канале отметил, что российские вооружения совершенно свободно маневрируют над территорией Украины.

«Забавно, как украинцы отслеживают движение наших ракет над территорией своей страны: „Летят на Киев! Нет, повернули на Полтавщину! С Полтавщины ушли на Винницу! Над Винницей развернулись и снова летят в сторону Киева!“ То есть наши ракеты совершенно беспрепятственно летают над всей Украиной, это видят и военные, и гражданские», — отметил военный корреспондент.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Какие регионы Украины попали под удары

Всего сообщалось о нескольких волнах ударов. Как отметили утром 2 января в американской The New York Times, в ходе массированного группового удара система ПВО Украины оказалась перегружена.

«Боезапас развернутых ЗРК и ЗРС практически расстрелян, на перезарядку уже нет времени в преддверии приближения новой волны ракет», — говорится в публикации.

В разное время воздушная тревога объявлялась в разных регионах. Ночью ракеты и БПЛА появились над Кировоградской, Херсонской и Днепропетровской областями Украины. Ближе к 6 утра 2 января тревога разрослась: Николаевскую, Полтавскую, Сумскую, Черкасскую, Черниговскую, Винницкую, Житомирскую области, а также жителей Никополя и Марганца разбудил вой сирен.

Позже тревога прозвучала во Львовской, Ровненской, Ивано-Франковской, Черновецкой областями. Украинские мониторинговые каналы часто сообщали, что ракеты и БПЛА неоднократно и резко меняют курс.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что известно о поражении военных объектов ВСУ

Взрывы гремели не только в Киеве, но и других крупных городах Украины.

Внимание авторов Telegram-канала «Треугольник ЛНР» привлекло видео из Харькова с мощной повторной детонацией после удара. Они утверждают, что целью стало противорадиационное бомбоубежище, где скрытно хранили заряды для РСЗО на территории жилого сектора.

Между тем мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о «взрыве на магистральном газопроводе» в черте города.

«Как сообщил читатель, в Харькове много прилетов в Киевский, Шевченковский, Салтовский районы, на территорию Турбоатома. Много скорых», — пишет Telegram-канал «Милитарист».

Telegram-канал «Сводки и аналитика СВО» сообщил, что одной из целей атаки 2 января стала Ладыжинская ТЭС. Источники канала Baza отметили, что в Винницкой области, где находится электростанция, были слышны мощные взрывы. Ранее, в октябре 2023 года она уже попадала под ракетный удар. О результатах удара 2 января пока что неизвестно.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что известно о жертвах

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что в результате ударов в Киевской области погибли два человека, в Харьковской — один. Общее количество пострадавших достигает 68 человек. В эти оценки не входят уничтоженные и пострадавшие военнослужащие ВСУ: Минобороны Украины официально не публикует данные о потерях и не допускает их публикации в СМИ.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что произошло в Донецке и Белгороде на Новый год

30 декабря Вооруженные силы Украины нанесли массированный удар по Белгороду. Количество погибших в Белгороде достигло 25 человек, в том числе 5 детей, пострадали более 100. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом против мирного населения.

В новогоднюю ночь ВСУ обстреляли Донецк и Горловку. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о гибели 4 человек в результате новогоднего обстрела. Еще 13 пострадали. Под удары попали гостиница «Донбасс Палас», «Детский центр» и территория ресторана «Ё мое».

В Горловке удар пришелся по жилому дому в Никитовском районе.

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