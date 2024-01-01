«У меня все кипит». Как Путин пообещал ответить на обстрел Белгорода? Путин заявил, что ВС РФ будут наносить удары только по военным объектам Украины

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в ходе визита в госпиталь имени Вишневского, где проходят лечение участники специальной военной операции, заявил, что ВС РФ будут наносить удары только по военным объектам Украины. Что об этом известно?

Как Путин пообещал ответить на обстрел Белгорода

Путин отметил, что Украина не враг для России, а таковыми являются те, кто хочет уничтожить российскую государственность.

«Это на протяжении веков так было, к сожалению, и сейчас продолжается. Сама Украина для нас не враг. А вот те, кто хотят уничтожить российскую государственность, те, кто хотят добиться, как они говорят, стратегического поражения России на поле боя, а это в основном на Западе, да и то там разные люди есть на Западе, есть люди, которые нам симпатизируют, которые с нами душевно. Но есть так называемые элиты, для которых существование России, во всяком случае в ее сегодняшнем качестве и ее сегодняшних размерах, как они думают, неприемлемо», — подчеркнул глава государства.

Президент России также назвал обстрел Белгорода террористическим актом.

«То, что сейчас произошло в Белгороде, — это, безусловно, террористический акт. Почему? Потому что под прикрытием двух ракет — „Ольха“, по-моему, — что они сделали? Они ударили из систем залпового огня, РСЗО. Что такое РСЗО, вы как люди военные знаете. Это оружие неизбирательное, бьющее по площадям. И этим оружием они ударили прямо по центру города, где люди гуляли перед Новым годом. Целенаправленный удар по гражданскому населению», — отметил Путин.

Президент РФ добавил, что «у него все кипит», а также пообещал, что ВС РФ в ответ будут наносить удары только по военным объектам на территории Украины.

«Мы, конечно, можем ударить по площадям и в Киеве, и в любом другом городе, я понимаю, у меня все кипит, но что, нам нужно ударить по мирным? Нет, мы бьем по военным объектам, так и будем делать», — отметил он.

Что Путин сказал о ходе специальной военной операции

Владимир Путин заявил, что удовлетворительно оценивает ход ведения СВО. По его словам, Россия нуждается в большем количестве средств подавления дронов на поле боя, но возможности и способности армии страны постоянно увеличиваются.

Также он пояснил, что любые наступления ВС РФ проводятся только после серьезного огневого поражения позиций ВСУ. По его словам, экономика Украины полностью разрушена, поскольку существует только на подачки, которые клянчат ее руководители.

Путин также подчеркнул, что стратегическая инициатива в спецоперации находится в руках ВС РФ.

«Наши вооруженные силы становятся настолько дееспособными, настолько готовыми применять современные средства вооруженной борьбы, насколько к этому не готова и не может делать ни одна армия в мире», — сказал глава государства.

Что произошло 30 декабря в Белгороде

30 декабря примерно около 15:00 по московскому времени СМИ сообщили, что ВСУ атаковали Белгород.

«Несколько человек пострадали во время обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Люди находились на Соборной площади и пострадали от разлета осколков. На месте находятся несколько экипажей скорых и пожарных», — говорилось в публикации Telegram-канала Baza.

Около 15:40 по московскому времени губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрел ВСУ попал поселок Уразово Валуйского городского округа.

«По предварительной информации, пострадавших нет. Есть прямое попадание снаряда в здание физкультурно-оздоровительного комплекса, также повреждено около 20 частных домовладений. Повреждена линия электропередачи. Аварийные и оперативные службы на месте», — написал Гладков.

По последним данным, при атаке на город со стороны ВСУ погибли 24 человека, пострадал 131. По поручению Путина в город прибыли глава Минздрава Мурашко с бригадой медиков.

Читайте также:

Бойцы ВСУ стреляют друг в друга у Бахмута: что пишут военкоры 1 января

ВС РФ поразили места базирования носителей ракет Storm Shadow на Украине

ВСУ дважды за день обстреляли один и тот же поселок Белгородской области