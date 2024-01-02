Зеленский признал провал контрнаступления: новости СВО на утро 2 января Зеленский заявил, что Украине не удалось достичь поставленных на 2023 год задач

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому журналу The Economist посетовал, что стране не удалось достичь поставленных на 2023 год задач. По словам главы государства, Запад в этой связи изменил отношение к республике и это ощутили на себе рядовые граждане.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения днем 1 января, читайте в материале NEWS.ru.

Что сказал Зеленский в интервью The Economist

Зеленский сказал, что Запад утратил чувство неотложности, а многие украинцы утратили «ощущение экзистенциальной угрозы». Он также указал на то, что скорость достижения «любого успеха» будет зависеть от военной помощи, которую Киев получит от западных партнеров. В частности, Зеленский заявил о необходимости поставок ракет Taurus, которые, по его словам, позволят разрушить Крымский мост.

Говоря о выборах, действующий глава государства дал понять, что он против данной процедуры до завершения военных действий. По его мнению, если сейчас власти сфокусируются на внутренней политике, можно забыть «о контрнаступательных действиях и деоккупации».

В 2024 году ВСУ сосредоточат усилия на операциях против Крыма, заявил Зеленский. По его словам, полуостров и Черное море станут «центром притяжения» военных усилий Киева, кроме того, ВСУ перейдут к обороне на востоке. Зеленский подчеркнул, что будущая операция ВСУ на полуострове станет «примером для всего мира». Оборону Харькова, Днепра, Запорожья, Херсона и Николаева украинский президент назвал «немедленной задачей» армии.

Какая сейчас обстановка в зоне СВО

Тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» уничтожили украинские опорные пункты на Угледарском участке, сообщила пресс-служба Минобороны. В ведомстве подчеркнули, что российские военнослужащие максимально быстро заняли и покинули огневую позицию.

От экипажей этих систем требуется быстрая и чистая работа, пояснили в ведомстве. По словам представителей МО, высокая скорость обусловлена тем, что ВСУ охотятся за «Солнцепеками» и используют для этого минометы, артиллерию, дроны-камикадзе.

Кроме того, российские военные при помощи минометов поразили подразделения ВСУ, пытавшиеся переправиться на левый берег Днепра, сообщила пресс-служба Минобороны России. Там отметили, что противник и в новогодние праздники не оставляет попыток пересечь реку.

Представители министерства подчеркнули, что разведка постоянно ведет мониторинг обстановки на правом берегу и выдает новые цели на пункт управления артиллерией. После этого расчеты минометов быстро наносят удары, благодаря чему противнику не удается высадиться и закрепиться в островной зоне.

Помимо этого, экипажи ударных вертолетов Ка-52 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ поразили опорные пункты и бойцов Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении, сообщили в российском Минобороны. Там отметили, что при выполнении боевого задания применялись неуправляемые авиационные ракеты.

Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-8 с максимально близкого расстояния. В состав ударной группы входили несколько разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор», отметили в ведомстве.

По завершении операции экипажи вертолетов провели противоракетный маневр и вернулись на место дислокации. Отмечается, что все системы отработали штатно.

Фото: МО Украины

Сколько человек погибло в Белгороде

Число жителей Белгорода, которые стали жертвами атаки Вооруженных сил Украины на город, увеличилось до 25 человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, умерла четырехлетняя девочка, эвакуировать которую не получилось в том числе из-за обильного кровотечения.

Состояние 20 жителей Белгорода, пострадавших при обстреле ВСУ и доставленных в Москву, оценивается как тяжелое, сообщила пресс-служба Минздрава РФ. По данным ведомства, еще пять человек — в состоянии средней степени тяжести. В Минздраве уточнили, что на лечении в Белгороде находятся 44 раненых, в том числе шесть детей.

Кроме того, накануне Вооруженные силы Украины третий раз за день обстреляли поселок Красное Шебекинского округа в Белгородской области, сообщил Вячеслав Гладков. Всего было выпущено три снаряда, один из которых попал в частный жилой дом. В этот момент там находился ребенок, который чудом выжил, уточнил губернатор.

Семью вывезли из разрушенного дома и разместили в Шебекино. Сотрудники экстренных служб приступили к восстановлению здания. Первым делом они закроют тепловой контур, уточнил глава региона.

Что сказал Сладков о гибели военкора в Донецке

Военный корреспондент Александр Сладков отметил, что спустя почти сутки после появления первой информации о гибели военкора в Донецке ни одна редакция не сообщала о потере сотрудника. В связи с этим он решил не вдаваться в подробности и оставить эту работу следственным органам.

Где гремели взрывы на Украине

Накануне украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве после того, как в столице страны включили сирены воздушной тревоги. В киевской городской военной администрации заявили о работе ПВО.

Ночью 2 января в Киеве также раздались взрывы. Местные власти объяснили шум работой средств ПВО. В Деснянском районе Киева упали обломки, это произошло после того, как в городе сработала противовоздушная оборона, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко. По его словам, падение спровоцировало пожар.

Что вручил Путин участникам СВО

Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками СВО в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево вручил военнослужащим памятные значки — копии президентского штандарта. На видео с мероприятия, которое опубликовал корреспондент ВГТРК Павел Зарубин, глава государства сказал бойцам, что эти значки придумал он сам.

Путин принял у себя в резиденции танкистов, десантников, спецназовцев, морских пехотинцев, летчиков и моряков с разных участков фронта. Помимо значков, которые президент вручил бойцам в память об их встрече, глава государства также наградил участников СВО личным именным табельным оружием.

К чему готовятся страны Европы

По мнению британских министров, 2024 год не принесет успехов Украине в зоне специальной военной операции, чиновники рассчитывают, что конфликт затянется как минимум до 2025 года, пишет The Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника в правительстве Соединенного Королевства. По информации издания, в то же время Великобритания и другие страны Европы начали разрабатывать механизм, благодаря которому они смогут продолжать помогать Украине без помощи США, если новым американским лидером станет Дональд Трамп.

Как пишет издание, Великобритания пытается увеличить производство по всему континенту, чтобы поставлять вооружение и боеприпасы ВСУ и «сдерживать» Россию как минимум еще год. При этом руководство британской разведки выразило мнение, что в 2024 году Киеву не удастся разрешить конфликт в свою пользу, поскольку армии не хватает живой силы и оружия для прорыва на поле боя, написали авторы.

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