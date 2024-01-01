Европа готовится продолжать помогать Украине без США Times: страны Европы готовятся к продолжению конфликта на Украине до 2025 года

Фото: IMAGO/Winfried Rothermel/Global Look Press

Британские министры считают, что 2024 год не принесет успехов Украине в зоне специальной военной операции, чиновники рассчитывают, что конфликт затянется как минимум до 2025 года, пишет The Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника в правительстве Соединенного Королевства. По информации издания, в то же время Великобритания и другие страны Европы начали разрабатывать механизм, благодаря которому они смогут продолжать помогать Украине без помощи США, если новым американским лидером станет Дональд Трамп.

2024 год не принесет больших успехов. В этом году вряд ли произойдет большой прорыв. 2024-й — это про затянуть Путина в 2025-й и далее, взяв его на слабо и проверив его решимость, — говорится в сообщении.

Как пишет издание, Великобритания пытается увеличить производство по всему континенту, чтобы поставлять вооружение и боеприпасы ВСУ и «сдерживать» Россию как минимум еще год. При этом руководство британской разведки выразило мнение, что в 2024 году Киеву не удастся разрешить конфликт в свою пользу, поскольку армии не хватает живой силы и оружия для прорыва на поле боя, пишут авторы.

Глава Минобороны Грант Шэппс, как сообщает газета, воздержался от комментариев по поводу возможной победы Трампа в президентской гонке в США в ноябре 2024 года, однако он отметил, что обсуждал с коллегами поддержку Украины. Он заявил, что Киеву необходимо помочь в конфликте, который «будет определять Европу на десятилетия».

Ранее во Франции СМИ сообщили, что победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году может стать «величайшим подарком» для российского лидера Владимира Путина. Отмечалось, что Трамп может предложить Путину «развалить» НАТО.