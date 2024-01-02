Российские Ка-52 уничтожили опорные пункты ВСУ в ДНР МО: экипажи Ка-52 уничтожили опорные пункты ВСУ на Краснолиманском направлении

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Экипажи ударных вертолетов Ка-52 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ поразили опорные пункты и бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении, сообщили в российском Минобороны. Там отметили, что при выполнении боевого задания применялись неуправляемые авиационные ракеты.

Ударная группа авиации Воздушно-космических сил (ВКС) поразила опорные пункты и живую силу противника на Краснолиманском направлении. Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-8 с максимально близкого расстояния. В состав ударной группы входили несколько разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор», — говорится в сообщении.

По завершении операции экипажи вертолетов провели противоракетный маневр и вернулись на место дислокации. Отмечается, что все системы отработали штатно.

Ранее сообщалось, что экипажи бомбардировщиков Су-34 ВКС России нанесли удар по командному пункту ВСУ, расположенному на Краснолиманском направлении. По данным российского Минобороны, удар наносился фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Кроме того, экипажи российских штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил РФ поразили ряд опорных пунктов ВСУ в направлении Красного Лимана. После завершения операции экипажи выполнили противоракетный маневр и вернулись на аэродром базирования.