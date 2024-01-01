ВС России уничтожили музей Бандеры: новости СВО на вечер 1 января Мэр Львова: ВС России уничтожили музей Бандеры в Дублянах

Фото: t.me/dsns_telegram

Музей одного из лидеров Украинской повстанческой армии ОУН (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Степана Бандеры уничтожен в городе Дубляны в результате действий Вооруженных сил России, сообщил мэр Львова Андрей Садовой. Он отметил, что это произошло в годовщину рождения организатора украинского национального движения, 1 января. В Белогорще в этот день также сгорел музей украинского националиста Романа Шухевича. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО в ночь на 1 января, читайте в материале NEWS.ru.

Украинские аэродромы попали под удар ВС России

Вооруженные силы РФ поразили украинские аэродромы базирования самолетов-носителей крылатых ракет Storm Shadow, под Харьковом уничтожен завод по производству беспилотных летательных аппаратов, сообщается в свежей сводке Минобороны России. За минувшие сутки ликвидировано 94 артиллерийских подразделения Вооруженных сил Украины на огневых позициях, живая сила и военная техника в 128 районах, уточнили военные.

По данным ведомства, на Краснолиманском направлении было уничтожено до 200 военнослужащих, выведены из строя танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20. В течение суток российские военные перехватили 16 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и шесть реактивных снарядов РСЗО «Ураган».

В Одессе вспыхнул объект портовой инфраструктуры

Объект портовой инфраструктуры получил повреждения в Одессе, заявила представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк. По ее словам, на месте происшествия вспыхнул пожар после попадания, однако его удалось быстро ликвидировать.

Фото: t.me/dsns_telegram

Объекты критической инфраструктуры, расположенной на территории Херсона и части Херсонской области, находящейся под контролем Украины, оказались повреждены после взрывов, сообщил глава военной администрации Александр Прокудин. О каких именно предприятиях идет речь, он не уточнил.

Воздушная тревога, объявленная 31 декабря на Украине, была отменена спустя более 14 часов. Сирены зазвучали в 16:40 мск в Днепропетровской области, постепенно распространяясь по всей территории страны. Вслед за Днепропетровской областью воздушную тревогу объявили в Харьковской области. К 21:08 в «красной зоне» оказалась вся страна.

В компании «Укрэнерго» сообщили, что на востоке страны одна из теплоэлектростанций получила повреждения после взрывов 31 декабря. Из-за боевых действий и по другим причинам без света к утру остались 416 населенных пунктов.

ВСУ продолжают обстрел российской территории

1 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сообщение об обстреле поселка Красное, обошлось без пострадавших. В результате обстрела в одном из частных жилых домов пробило крышу и посекло фасад. Также в доме были выбиты окна. Еще один снаряд прилетел на территорию школы, уточнил Гладков. Позднее ВСУ повторно обстреляли этот поселок.

Украинские военные также попытались нанести удар по территории Брянской области с помощью беспилотника, сообщил губернатор Александр Богомаз. Дрон был нейтрализован благодаря средствам радиоэлектронной разведки.

Кроме того, ВСУ обстреляли село Троицкое в Кореновском районе Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. В результате атаки были сильно повреждены два дома. Также нанесен значительный ущерб личным автомобилям граждан.

Военкор Александр Коц выразил мнение, что практика наносить удары по мирным российским гражданам в канун праздников применяется украинскими властями с 2014 года. ВСУ запустили по городу именно кассетные боеприпасы, чтобы охват повреждений был шире, отметил он.

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