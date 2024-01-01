Минздрав сообщил о состоянии пострадавших белгородцев Минздрав: 20 пострадавших при обстреле белгородцев находятся в тяжелом состоянии

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Состояние 20 жителей Белгорода, пострадавших при обстреле ВСУ и доставленных в Москву, оценивается как тяжелое, сообщила пресс-служба Минздрава РФ. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, еще пять человек — в состоянии средней степени тяжести. В Минздраве уточнили, что на лечении в Белгороде находятся 44 раненых белгородца, в том числе шесть детей.

Состояние пострадавших в результате обстрела ВСУ в Белгороде, эвакуированных в федеральные центры Минздрава России и московские организации, стабильное; 20 пациентов, в том числе четыре ребенка, находятся в тяжелом состоянии, пять пациентов, в том числе два ребенка, — в состоянии средней степени тяжести, — сказали в ведомстве.

Накануне жителей Белгорода, пострадавших в результате обстрела Вооруженных сил Украины 30 декабря, доставили в столицу на спецборте МЧС. Ведомство опубликовало видео, на котором прибывший самолет на взлетно-посадочной полосе подмосковного аэропорта Жуковский ожидают медики и машины скорой помощи.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 1 января сообщил, что число жителей Белгорода, которые стали жертвами атаки, увеличилось до 25 человек. По его словам, умерла четырехлетняя девочка, эвакуировать которую не получилось в том числе из-за обильного кровотечения. Глава региона добавил, что общее число пострадавших достигло 109 человек.