ВС РФ поразили бойцов ВСУ, пытавшихся переправиться на левый берег Днепра

Фото: МО РФ

Российские военные при помощи минометов поразили подразделения ВСУ, пытавшиеся переправиться на левый берег Днепра, сообщила ТАСС пресс-служба Минобороны России. Там отметили, что противник и в новогодние праздники не оставляет попыток пересечь реку.

После получения целеуказания расчет 120-миллиметрового миномета 2Б11 в считанные минуты занял огневую позицию, рассчитал исходные данные для стрельбы и точным огнем поразил цель, — рассказали в Минобороны РФ.

Представители министерства подчеркнули, что разведка постоянно ведет мониторинг обстановки на правом берегу и выдает новые цели на пункт управления артиллерией. После этого расчеты минометов быстро наносят удары, благодаря чему противнику не удается высадиться и закрепиться в островной зоне.

Ранее в Минобороны РФ рассказали об успешной атаке российских десантников на правом берегу Днепра в Херсонской области. По данным ведомства, ВС РФ атаковали ВСУ с применением барражирующих боеприпасов «Ланцет». В ходе операции были ликвидированы все цели, включая несколько военнослужащих украинской армии.

До этого военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что за последние несколько месяцев ВСУ потеряли около 13 тысяч украинских морских пехотинцев в попытках переправиться на левый берег. По словам эксперта, только убитых и пропавших без вести за два месяца боев оказалось пять тысяч, еще порядка восьми тысяч человек были ранены. Отчасти эффективные действия российских войск на Херсонском направлении связаны с тем, что группировкой здесь руководит командующий ВДВ Герой России Михаил Теплинский, который «спокойно и безжалостно перемалывает украинские войска на левом берегу Днепра», отметил аналитик.