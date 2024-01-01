Вооруженные силы Украины в новогоднюю ночь обстреляли Донецк и Горловку. По данным журналиста Александра Сладкова, в результате удара ВСУ погиб военкор. Минобороны РФ информацию не комментировало. Сколько всего жертв очередной атаки ВСУ — в материале NEWS.ru.
Когда ВСУ обстреляли Донецк
В 00:39 мск 1 января журналист Александр Сладков в Telegram-канале сообщил про обстрел Донецка со стороны ВСУ, а также о гибели военкора, но не назвал его имя. Минобороны РФ информацию не комментировало.
«У нас, репортеров, опять потери. Предварительно один погибший, один раненый. Прямо в центре Донецка. Войск там нет и не было», — отметил Сладков.
Позже Сладков предположил, что ВСУ открыли огонь по Донецку в полночь, выпустив два пакета РСЗО — или «Града» или «Ольхи». По его словам, обстрел продолжался 25 минут.
«ВСУ открыли огонь по Донецку в полночь, два пакета РСЗО, вот что это, „Град“, или „Ольха“? Огневой налет продолжался 25 минут», — рассказал Сладков.
Что рассказал глава ДНР Денис Пушилин
Четыре человека погибли в результате обстрела Донецка в ночь на 1 января, сообщил в личном Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин. Ранее речь шла о трех погибших и семи пострадавших. Минобороны РФ информацию не комментировало.
«По состоянию на 02:00, предварительно, 13 раненых и четверо погибших», — написал Пушилин.
По информации представительства ДНР в СЦКК, которую приводит РИА Новости, после Нового года Вооруженные силы Украины выпустили по региональному центру 15 ракет из реактивных систем залпового огня.
Что рассказал про атаку ВСУ на Донецк мэр Кулемзин
После новогоднего обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Буденновском районе Донецка оказались повреждены многоквартирные дома и автомобиль на улице Независимости, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. Кроме того, произошло несколько возгораний, в отдельных местах пострадали трубы центрального отопления. Минобороны РФ информацию не комментировало.
«В Буденновском районе повреждены многоквартирные дома и автомобиль на улице Независимости. <...> В Ворошиловском районе в многоквартирных домах по улицам Горького, Челюскинцев, Артема и бульвару Пушкина повреждены трубы центрального отопления и остекление. <...> Возле многоквартирного дома по пр. Ильича — возгорание автомобиля. Во дворе дома по улице Постышева — возгорание гаража», — говорится в сообщении донецкого градоначальника.
Он также добавил, что при обстреле оказалась повреждена инфраструктура троллейбусного маршрута № 2 от здания Ворошиловской администрации до библиотеки имени Крупской. Кулемзин подчеркнул, что информация о повреждениях продолжает поступать.
Как на новогодний обстрел Донецка отреагировала Захарова
Только «террористическое зверье» было способно обстрелять Донецк в новогоднюю ночь, так охарактеризовала ВСУ представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале. Она отметила, что Киев обстреливал гражданские объекты, в результате чего погибли и пострадали мирные жители города.
«В новогоднюю ночь киевский режим обстрелял Донецк. Огонь опять велся по гражданским объектам. Есть убитые и раненые. Так могло поступить только террористическое зверье», — написала дипломат.
Что известно про обстрел Горловки
Вооруженные силы Украины в ночь на 1 января подвергли обстрелу Никитовский район Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько. В результате происшествия повреждения получил один из жилых домов.
«В результате обстрела жилого массива „Комсомолец“ (Никитовский район Горловки) со стороны ВФУ поврежден дом по адресу: ул. Неверова, 32», — заявил Приходько, призвав местных жителей покинуть улицы и переместиться в укрытия.
Зачем ВСУ начали обстрел Донецка в новогоднюю ночь
Практика наносить удары по мирным российским гражданам в канун праздников применяется украинскими властями с 2014 года, обстрел центра Донецка в новогоднюю ночь не стал исключением, считает военный корреспондент Александр Коц. ВСУ запустили по городу именно кассетные боеприпасы, чтобы охват повреждений был шире, отметил он в своем Telegram-канале. Минобороны РФ информацию не комментировало.
«Украина еще с 2014 года приучила к тому, что на любые праздники от нее можно ожидать какой-то подлости — будь то религиозные или светские даты. По Донецку украинские артиллеристы ударили аккурат в полночь, сразу после обращения президента России», — написал он.
Репортер обратил внимание на то, что в центре столицы ДНР отсутствуют какие-либо военные объекты. Поэтому, подчеркнул Коц, «боевой целесообразности сюда бить никакой нет».
«Расчет был на то, что в новогоднюю ночь здесь будут масштабные гуляния, по которым противник запустил три кассетных 155-мм снаряда и 15 ракет РСЗО», — добавил он.
Коц также подчеркнул, что решение властей города не устанавливать на центральной площади елку сберегло жизни и здоровье многих горожан, которые могли прийти туда встретить праздник. Он пояснил, что кассетные боеприпасы не способны пробивать бункеры или другие укрепсооружения, а потому целью ВСУ были именно мирные граждане в канун любимого многими праздника.
ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область: что рассказал Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале привел статистику обстрелов региона со стороны ВСУ за 31 декабря. Минобороны РФ информацию не комментировало.
«В Белгородском районе по хутору Церковный выпущен один артиллерийский снаряд, по селу Устинка — пять артиллерийских снарядов, по селу Красный Хутор — 15 гранатометных выстрелов, по селу Наумовка — два артиллерийских выстрела и 49 гранатометных выстрелов, по селу Щетиновка — четыре артиллерийских снаряда и 29 гранатометных выстрелов. В селе Солнцевка средствами радиоэлектронной борьбы посажен БПЛА без последующей детонации. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет», — добавил Гладков.
Он отметил, что в Борисовском районе на окраине села Цаповка средствами радиоэлектронной борьбы посажен БВС копирного типа со взрывным устройством, взрывное устройство не сдетонировало, обошлось без последствий. Гладков подчеркнул, что в Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено два минометных снаряда, никто не пострадал, разрушений нет.
«Также противник атаковал с помощью дрона окраину села Тишанка — поврежден инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет. В Грайворонском городском округе по окраине села Мокрая Орловка выпущено шесть минометных снарядов, по окраине села Сподарюшино — 33 снаряда, по селу Пороз — пять минометных снарядов. Во всех населенных пунктах обошлось без пострадавших и разрушений», — рассказал Гладков.
По его словам, В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попало село Илек-Пеньковка, пострадавших нет, в результате прилёта одного снаряда в частном домовладении выбиты окна, посечены фасад и забор. Также повреждены газопровод и один автомобиль, добавил Гладков.
Губернатор отметил, что под артобстрел попало село Теребрено, зафиксировано пять снарядов, в результате прилетов повреждены крыша и фасад частного жилого дома и газовая труба во дворе. В ближайшее время аварийные службы приступят к ликвидации последствий, заверил Гладков.
«В Шебекинском городском округе по городу Шебекино выпущено шесть минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка — 12, по селу Муром — два, по селу Середа и хутору Мухин — шесть и семь минометных снарядов соответственно. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. Под минометный обстрел попал поселок Красное — зафиксировано четыре прилета. В результате обстрела погиб один мирный житель. Ещё один человек ранен», — подытожил Гладков.
ВСУ попытались нанести удар по Брянской области
ВСУ попытались нанести удар по территории Брянской области с помощью беспилотника, сообщил губернатор Александр Богомаз. Дрон был нейтрализован благодаря средствам радиоэлектронной разведки Минобороны РФ, написал он в Telegram-канале.
«Украинские террористы предприняли попытку атаки с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа подавлен средствами РЭБ Министерства обороны РФ над Брянским районом», — написал он.
Глава региона отметил, что пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.
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