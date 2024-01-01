Удары по Донецку, обстрелы сел под Белгородом: как ВСУ атакуют РФ 1 января ВСУ в новогоднюю ночь обстреляли Донецк и Горловку

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Вооруженные силы Украины в новогоднюю ночь обстреляли Донецк и Горловку. По данным журналиста Александра Сладкова, в результате удара ВСУ погиб военкор. Минобороны РФ информацию не комментировало. Сколько всего жертв очередной атаки ВСУ — в материале NEWS.ru.

Когда ВСУ обстреляли Донецк

В 00:39 мск 1 января журналист Александр Сладков в Telegram-канале сообщил про обстрел Донецка со стороны ВСУ, а также о гибели военкора, но не назвал его имя. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«У нас, репортеров, опять потери. Предварительно один погибший, один раненый. Прямо в центре Донецка. Войск там нет и не было», — отметил Сладков.

Позже Сладков предположил, что ВСУ открыли огонь по Донецку в полночь, выпустив два пакета РСЗО — или «Града» или «Ольхи». По его словам, обстрел продолжался 25 минут.

«ВСУ открыли огонь по Донецку в полночь, два пакета РСЗО, вот что это, „Град“, или „Ольха“? Огневой налет продолжался 25 минут», — рассказал Сладков.

Что рассказал глава ДНР Денис Пушилин

Четыре человека погибли в результате обстрела Донецка в ночь на 1 января, сообщил в личном Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин. Ранее речь шла о трех погибших и семи пострадавших. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«По состоянию на 02:00, предварительно, 13 раненых и четверо погибших», — написал Пушилин.

По информации представительства ДНР в СЦКК, которую приводит РИА Новости, после Нового года Вооруженные силы Украины выпустили по региональному центру 15 ракет из реактивных систем залпового огня.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Денис Пушилин

Что рассказал про атаку ВСУ на Донецк мэр Кулемзин

После новогоднего обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Буденновском районе Донецка оказались повреждены многоквартирные дома и автомобиль на улице Независимости, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. Кроме того, произошло несколько возгораний, в отдельных местах пострадали трубы центрального отопления. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«В Буденновском районе повреждены многоквартирные дома и автомобиль на улице Независимости. <...> В Ворошиловском районе в многоквартирных домах по улицам Горького, Челюскинцев, Артема и бульвару Пушкина повреждены трубы центрального отопления и остекление. <...> Возле многоквартирного дома по пр. Ильича — возгорание автомобиля. Во дворе дома по улице Постышева — возгорание гаража», — говорится в сообщении донецкого градоначальника.

Он также добавил, что при обстреле оказалась повреждена инфраструктура троллейбусного маршрута № 2 от здания Ворошиловской администрации до библиотеки имени Крупской. Кулемзин подчеркнул, что информация о повреждениях продолжает поступать.

Как на новогодний обстрел Донецка отреагировала Захарова

Только «террористическое зверье» было способно обстрелять Донецк в новогоднюю ночь, так охарактеризовала ВСУ представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале. Она отметила, что Киев обстреливал гражданские объекты, в результате чего погибли и пострадали мирные жители города.

«В новогоднюю ночь киевский режим обстрелял Донецк. Огонь опять велся по гражданским объектам. Есть убитые и раненые. Так могло поступить только террористическое зверье», — написала дипломат.

Что известно про обстрел Горловки

Вооруженные силы Украины в ночь на 1 января подвергли обстрелу Никитовский район Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько. В результате происшествия повреждения получил один из жилых домов.

«В результате обстрела жилого массива „Комсомолец“ (Никитовский район Горловки) со стороны ВФУ поврежден дом по адресу: ул. Неверова, 32», — заявил Приходько, призвав местных жителей покинуть улицы и переместиться в укрытия.

Зачем ВСУ начали обстрел Донецка в новогоднюю ночь

Практика наносить удары по мирным российским гражданам в канун праздников применяется украинскими властями с 2014 года, обстрел центра Донецка в новогоднюю ночь не стал исключением, считает военный корреспондент Александр Коц. ВСУ запустили по городу именно кассетные боеприпасы, чтобы охват повреждений был шире, отметил он в своем Telegram-канале. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru

«Украина еще с 2014 года приучила к тому, что на любые праздники от нее можно ожидать какой-то подлости — будь то религиозные или светские даты. По Донецку украинские артиллеристы ударили аккурат в полночь, сразу после обращения президента России», — написал он.

Репортер обратил внимание на то, что в центре столицы ДНР отсутствуют какие-либо военные объекты. Поэтому, подчеркнул Коц, «боевой целесообразности сюда бить никакой нет».

«Расчет был на то, что в новогоднюю ночь здесь будут масштабные гуляния, по которым противник запустил три кассетных 155-мм снаряда и 15 ракет РСЗО», — добавил он.

Коц также подчеркнул, что решение властей города не устанавливать на центральной площади елку сберегло жизни и здоровье многих горожан, которые могли прийти туда встретить праздник. Он пояснил, что кассетные боеприпасы не способны пробивать бункеры или другие укрепсооружения, а потому целью ВСУ были именно мирные граждане в канун любимого многими праздника.

ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область: что рассказал Гладков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале привел статистику обстрелов региона со стороны ВСУ за 31 декабря. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«В Белгородском районе по хутору Церковный выпущен один артиллерийский снаряд, по селу Устинка — пять артиллерийских снарядов, по селу Красный Хутор — 15 гранатометных выстрелов, по селу Наумовка — два артиллерийских выстрела и 49 гранатометных выстрелов, по селу Щетиновка — четыре артиллерийских снаряда и 29 гранатометных выстрелов. В селе Солнцевка средствами радиоэлектронной борьбы посажен БПЛА без последующей детонации. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет», — добавил Гладков.

Он отметил, что в Борисовском районе на окраине села Цаповка средствами радиоэлектронной борьбы посажен БВС копирного типа со взрывным устройством, взрывное устройство не сдетонировало, обошлось без последствий. Гладков подчеркнул, что в Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено два минометных снаряда, никто не пострадал, разрушений нет.

«Также противник атаковал с помощью дрона окраину села Тишанка — поврежден инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет. В Грайворонском городском округе по окраине села Мокрая Орловка выпущено шесть минометных снарядов, по окраине села Сподарюшино — 33 снаряда, по селу Пороз — пять минометных снарядов. Во всех населенных пунктах обошлось без пострадавших и разрушений», — рассказал Гладков.

По его словам, В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попало село Илек-Пеньковка, пострадавших нет, в результате прилёта одного снаряда в частном домовладении выбиты окна, посечены фасад и забор. Также повреждены газопровод и один автомобиль, добавил Гладков.

Губернатор отметил, что под артобстрел попало село Теребрено, зафиксировано пять снарядов, в результате прилетов повреждены крыша и фасад частного жилого дома и газовая труба во дворе. В ближайшее время аварийные службы приступят к ликвидации последствий, заверил Гладков.

«В Шебекинском городском округе по городу Шебекино выпущено шесть минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка — 12, по селу Муром — два, по селу Середа и хутору Мухин — шесть и семь минометных снарядов соответственно. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. Под минометный обстрел попал поселок Красное — зафиксировано четыре прилета. В результате обстрела погиб один мирный житель. Ещё один человек ранен», — подытожил Гладков.

Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru

ВСУ попытались нанести удар по Брянской области

ВСУ попытались нанести удар по территории Брянской области с помощью беспилотника, сообщил губернатор Александр Богомаз. Дрон был нейтрализован благодаря средствам радиоэлектронной разведки Минобороны РФ, написал он в Telegram-канале.

«Украинские террористы предприняли попытку атаки с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа подавлен средствами РЭБ Министерства обороны РФ над Брянским районом», — написал он.

Глава региона отметил, что пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

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