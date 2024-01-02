Зеленский признал провал контрнаступления ВСУ

Фото: Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский посетовал, что стране не удалось достичь поставленных на 2023 год задач, сообщает издание The Economist. По словам главы государства, Запад в этой связи изменил отношение к республике и это ощутили на себе рядовые граждане.

Запад утратил чувство неотложности, а многие украинцы утратили ощущение экзистенциальной угрозы. <...> Возможно, у нас не получилось [в 2023 году] так, как хотел мир. Возможно, не все происходит так быстро, как кто-то себе представлял, — приводит издание слова Зеленского.

При этом украинский лидер отметил, что российской армии «не удалось взять ни одного крупного города». Что касается переговоров, то здесь Зеленский заявил, что не видит никаких «фундаментальных шагов к миру» со стороны России. Он также указал на то, что скорость достижения «любого успеха» будет зависеть от военной помощи, которую Киев получит от западных партнеров. В частности, Зеленский заявил о необходимости поставок ракет Taurus, которые, по его словам, позволят разрушить Крымский мост.

Говоря о выборах, действующий глава государства дал понять, что он против данной процедуры до завершения военных действий. По его мнению, если сейчас власти сфокусируются на внутренней политике, можно забыть «о контрнаступательных действиях и деоккупации».

Ранее издание Financial Times сообщило, что Владимир Зеленский разозлился, узнав об интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного журналу The Economist. В ходе беседы главком сообщил о негативной ситуации, сложившейся на фронте.