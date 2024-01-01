Бойцы ВСУ стреляют друг в друга у Бахмута: что пишут военкоры 1 января

Фото: МО Украины

Новогодний обстрел Донецка, последствия атаки на Белгород, обстановка на Бахмутском направлении, удары по Одессе, белгородец и осколок в голове, роль Авдеевки для ДНР — российские военкоры сегодня в своих Telegram-каналах обсуждают последние события и новости в зоне СВО. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Александр Коц прокомментировал обстрел Донецка в новогоднюю ночь

«Накануне Нового года в радиоэфире меня спросили: „Стоит ли после варварского обстрела Белгорода ждать от Киева каких-то провокаций на Новый год?“ И я честно ответил: „К сожалению, да“. Тут не надо быть мудрым аналитиком или одаренным предсказателем. Украина еще с 2014 года приучила к тому, что на любые праздники от нее можно ожидать какой-то подлости — будь то религиозные или светские даты. По Донецку украинские артиллеристы ударили аккурат в полночь, сразу после обращения президента России. Следили, высчитывали», — отметил он.

По словам военкора, если анализировать список попаданий, то можно сделать вывод, что удары наносились не по военным объектам.

«Это — самый центр города, в котором действительно нет никаких военных объектов. Боевой целесообразности сюда бить никакой нет. Расчет был на то, что в новогоднюю ночь здесь будут масштабные гуляния, по которым противник запустил три кассетных 155-мм снаряда и 15 ракет РСЗО. Выбор оружия подтверждает, что рассчитан он был в первую очередь на людей. „Кассетами“ и реактивными снарядами не пробьешь ни бункеры, ни укрепленные опорники. Они накрывают площадями. А в данном случае — центральную площадь, на которой в этом году именно из соображений безопасности не стали устанавливать главную елку города. Иначе пострадавших могло быть намного больше», — добавил Коц.

«Военная хроника» рассказала, что 1 января происходит у Бахмута

«Российская армия зачищает опорники ВСУ в Богдановке (ДНР). Бои ведутся в двух километрах от Часов Яра. На этом направлении ВСУ регулярно пытаются перебрасывать резервы, но качество личного состава с каждым месяцем падает. Мобилизованные в бригады территориальной обороны украинские солдаты часто стреляют друг по другу из-за путаницы в опознавании и отсутствии нормальной связи. Некоторые позиции все чаще попадают в окружение и уничтожаются артиллерией и дронами со сбросом», — сообщил источник.

Фото: МО Украины

«Два майора» раскритиковали работу украинской ПВО в Одессе

«Одесса. Крайне плотно по области сегодня работали „Герани“. На видео бездумная работа ПВО Украины по целям над жилыми массивами. Для нацистов главное — сохранить склады с западной помощью и места размещения наемников (таки 10 тыс. у. е. за труп). Вывод военных объектов за пределы мирных городов не предусматривается. Да и дальнейшую оборону ВСУ строят вокруг еще советских застроек», — отметили авторы канала.

WarGonzo: «Белгородец выжил после попадания осколка в голову»

«Этот осколок от украинского снаряда белгородские врачи вытащили из головы мужчины, который прогуливался по городу со своей дочерью, приехавшей к родителям на праздники из Севастополя. Прилет застал их на проспекте Богдана Хмельницкого, возле магазина „Дом быта“. Девушка тоже получила ранения — осколок попал ей в бедро. К счастью, и отец, и дочь остались живы — быстро и грамотно сработали белгородские медики: врач невролог, терапевт и процедурная медсестра. Они оперативно обработали раны, наложили повязки и отправили в больницу с бригадой скорой помощи. Ну и конечно, не обошлось без везения — осколок вошел мужчине в лоб. Попади он чуть ниже, и ситуация была бы намного печальнее», — написал источник.

«Рыбарь» рассказал, как обезопасить Донецк от обстрелов ВСУ

«Ночью ВСУ наносили удары исключительно по гражданским объектам. Одним из них стала элитная гостиница „Донбасс Палас“, где в это время проходило празднование наступившего Нового года. По предварительным данным, именно там погиб военный корреспондент. Еще один из ударов пришелся по площади Ленина — главной площади города, на которой практически регулярно собираются местные жители. Однако на этот раз она пустовала, поскольку городскую елку на ней решили не устанавливать. Несколько снарядов повредили жилые дома и легковые автомобили, одна из ракет попала по детскому развлекательному центру „Happy Мишка“. В непосредственной близости от мест прилетов находится несколько административных объектов», — отметил источник.

Авторы канала считают, что для существенного повышения уровня безопасности жителей ДНР одного освобождения Авдеевки не хватит.

«Для этого необходимо отбросить украинские формирования на как можно большее расстояние, лишив их возможности проведения наступательных действий и неизбирательных обстрелов», — добавил «Рыбарь».

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