«Детектив»: Сладков о загадочной гибели военкора в Донецке Сладков дистанцировался от расследования гибели военкора в Донецке

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале отметил, что спустя почти сутки после появления первой информации о гибели военкора в Донецке ни одна редакция не сообщала о потере сотрудника. В связи с этим он решил не вдаваться в подробности и оставить эту работу следственным органам.

Я так понимаю, складывается следующая картина. Погибший был. Подтверждение о его принадлежности к нашему сообществу было при нем. Но ни одна редакция не заявила о потере сотрудника. Детектив, — написал Сладков.

Он подчеркнул, что всегда обходил журналистские расследования стороной. По его словам, так «можно влезть не в свое дело».

Пусть его распутывают опера и следователи. <...> Я — репортер, — заключил Сладков.

В ночь на 1 января ТАСС со ссылкой на оперативные службы ДНР писал, что в результате обстрела Донецка погиб военкор. Источник агентства сообщил, что еще один человек пострадал. Собеседник также отметил, что под удар попала гостиница «Донбасс Палас», расположенная в центре города.

Ранее Сладков заявил, что в новогоднюю ночь украинские войска целенаправленно нанесли удар по мирным кварталам Донецка. Он указал, что в гостинице «Донбасс Палас» нет ни военных штабов, ни расположений каких-либо подразделений, ни военачальников среди постояльцев. Военкор предположил, что ВСУ обостряют ситуацию «после каких-либо обещаний НАТО» по продолжению военной помощи.