Путин вручил участникам СВО памятные значки, которые придумал сам

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками СВО в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево вручил военнослужащим памятные значки — копии президентского штандарта. На видео с мероприятия, которое в своем Telegram-канале опубликовал корреспондент ВГТРК Павел Зарубин, глава государства сказал бойцам, что эти значки придумал он сам.

Я сам придумал. Такого больше нет. Такого точно больше нет. Но появятся! <...> С новым годом. Обнимаю вас, — сказал Путин.

Путин принял у себя в резиденции танкистов, десантников, спецназовцев, морских пехотинцев, летчиков и моряков с разных участков фронта. Помимо значков, которые президент вручил бойцам в память об их встрече, глава государства также наградил участников СВО личным именным табельным оружием.

Перед этим Путин посетил военный госпиталь имени Вишневского, где пообщался с ранеными военнослужащими, проходящими лечение. Там глава государства оценил ход спецоперации, заявив, что в целом ситуация на фронте удовлетворительная. Он отметил, что старается «не давать высших оценок».

Путин также заявил, что врагом для страны является не Украина, а те западные элиты, которые добиваются поражения России. Он также указал на стабильность российской экономики и финансовой системы даже в условиях отключения от международной межбанковской системы SWIFT.