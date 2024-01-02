«Солнцепеки» уничтожили опорные пункты ВСУ на Угледарском участке

Фото: МО РФ

Тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» уничтожили украинские опорные пункты на Угледарском участке, рассказала РИА Новости пресс-служба Минобороны. В ведомстве подчеркнули, что российские военнослужащие максимально быстро заняли и покинули огневую позицию.

Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» уничтожили опорные пункты ВСУ на Угледарском участке Южно-Донецкого направления специальной военной операции, — отметили в министерстве.

От экипажей этих систем требуется быстрая и чистая работа, пояснили в ведомстве. По словам представителей МО, высокая скорость обусловлена тем, что ВСУ охотятся за «Солнцепеками» и используют для этого минометы, артиллерию, дроны-камикадзе.

Ранее сообщалось, что экипажи российских тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» начали использовать при выполнении боевых задач новые программные решения. Представители ведомства пояснили, что огнеметчики применяют новейшие системы привязки к местности при нанесении ударов, что помогает эффективнее оказывать помощь десантно-штурмовым подразделениям ВС РФ.

Позднее военный обозреватель Питер Сучиу написал, что удары российских тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» практически ничего не оставляют от целей противника. Журналист отметил, что это вооружение применяется на Украине против подразделений ВСУ, использующих строения в качестве укрытия.