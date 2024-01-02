Кличко: в Киеве упали обломки

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

В Деснянском районе Киева упали обломки, это произошло после того, как в городе сработали системы ПВО, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. По его словам, падение спровоцировало пожар.

В столице прогремели взрывы. В частности, в Деснянском районе пылает обломок <...> на открытой местности. Все службы на месте, — написал Кличко в своем Telegram-канале.

В свою очередь глава киевской военной администрации Сергей Попко сообщил о падении обломков в Голосеевском районе. Данные об аналогичном инциденте в черте города поступили от мэра Николаева Александра Сенкевича.

Ранее сообщалось, что воздушная тревога в ночь на 2 января была объявлена в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях.

Вечером 1 января украинские СМИ писали о взрывах в Киеве после того, как в столице страны включили сирены воздушной тревоги. В киевской городской военной администрации заявили о работе ПВО. По данным издания «Страна.ua», в сторону Бориспольского района Киева летели дроны-камикадзе. Сирены также звучали в пяти украинских регионах, включая Киевскую область.