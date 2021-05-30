Стало известно о состоянии раненной при стрельбе в Екатеринбурге девочки

https://static.news.ru/photo/0c56ad3e-c167-11eb-89fd-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Состояние пострадавшей при стрельбе в Екатеринбурге девочки врачи оценивают как тяжёлое, сообщили в Министерстве здравоохранения Свердловской области журналистам РИА Новости.

Сотрудник Росгвардии, который также получил ранение, находится в состоянии средней тяжести.

Девочка находится в крайне тяжелом состоянии, мужчина — в состоянии средней тяжести, — сообщили в ведомстве.

ЧП произошло на улице Бородина. По предварительным данным, огонь открыл пьяный бывший сотрудник МВД. Сейчас нарушитель продолжает отстреливаться. В результате стрельбы пуля попала в живот ребёнку, также ранения получил сотрудник Росгвардии. Силовики оцепили дом и эвакуировали жильцов подъезда. СОБР начал штурмовать квартиру.

СМИ сообщают, что стрелок накануне отправил знакомым сообщение, в котором рассказал, что ему «надоела жизнь» и он хочет «всех перестрелять».