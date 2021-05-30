Стало известно о состоянии раненной при стрельбе в Екатеринбурге девочки

Состояние пострадавшей при стрельбе в Екатеринбурге девочки врачи оценивают как тяжёлое, сообщили в Министерстве здравоохранения Свердловской области журналистам РИА Новости.
Сотрудник Росгвардии, который также получил ранение,
Девочка находится в крайне тяжелом состоянии, мужчина — в состоянии средней тяжести, — сообщили в ведомстве.
ЧП произошло на улице Бородина. По предварительным данным, огонь открыл пьяный бывший сотрудник МВД. Сейчас нарушитель продолжает отстреливаться. В результате стрельбы пуля попала в живот ребёнку, также ранения получил сотрудник Росгвардии. Силовики оцепили дом и эвакуировали жильцов подъезда. СОБР начал штурмовать квартиру.
СМИ сообщают, что стрелок накануне отправил знакомым сообщение, в котором рассказал, что ему «надоела жизнь» и он хочет «всех перестрелять».