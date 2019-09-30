https://static.news.ru/photo/aa27eda0-e371-11e9-b44d-fa163e074e61_660.jpg Фото: marinetraffic.com

Спасатели и остававшиеся на борту члены экипажа потушили пожар на плавбазе «Пётр Житников», сообщила владеющая судном компания «Дальморепродукт».

Пожар сейчас считается потушенным. <...> Запущен капитанский мостик, приборы навигации, проверены двигатели. Утром будет еще одна проверка, если всё будет хорошо, судно двинется в Находку, — рассказал ТАСС представитель компании-судовладельца.

Однако, как пояснили информагентству в пресс-службе Росморречфлота, продолжавшийся почти неделю пожар ещё не может считаться полностью ликвидированным. В настоящий момент сохраняется задымление на нижней части плавбазы, хотя очагов тления больше не наблюдается. Экстренные службы планируют окончательно ликвидировать пожар 30 сентября в течение дня.

Как сообщал News.ru, пожар на плавучей базе «Пётр Житников» начался 23 сентября, когда судно находилось в Охотском море в 40 км от острова Итуруп. Большую часть из 400 человек экипажа эвакуировали, но около 50 остались на борту для ликвидации последствий возгорания и поддержания жизнеспособности судна. В ходе пожара на судне произошёл взрыв в районе материального склада.