Хлопок газа произошёл в жилом доме на юго-западе Москвы. В результате инцидента обрушилась межквартирная перегородка.
ЧП произошло в квартире, расположенной на втором этаже дома 18к3 по Нагорной улице, сообщил источник News.ru.
Общая площадь завалов составляет 40 квадратных метров.
Ранее News.ru писал, что стена жилого дома во Владимирской области обрушилась из-за хлопка газа. В результате происшествия никто не пострадал. Инцидент произошёл в посёлке Приозёрный Вязниковского района. Из постройки были эвакуированы 10 человек, в том числе двое детей.