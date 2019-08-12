Фото: АГН «Москва»

Потасовка, произошедшая в супермаркете на территории столичного района Бибирево, попала на видео. Конфликт произошёл между посетителями и сотрудниками магазина.

Инцидент произошёл в супермаркете на улице Лескова. На записи с камеры наблюдения видно, как трое мужчин разговаривают у стойки с продуктами, после чего двое отходят в сторону, а третий рассовывает...