https://static.news.ru/photo/15544bd6-e9db-11e9-8f4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Доследственную проверку начали силовики после публикации о том, что в одном из московских торговых центров годовалый ребёнок получил травму головы из-за осколка разбившейся бутылки. Об этом сообщает столичное СУ СК.

Проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — говорится на сайте ведомства .

В столичном главке СК пояснили, что причиной реагирования стала публикация о том, что «в одном из магазинов в торговом центре на севере Москвы годовалый ребёнок получил травму головы осколком от разбившейся бутылки, которая выпала из тележки».

По данным телеканала РЕН ТВ, инцидент произошёл в магазине «Перекрёсток» на территории торгового центра «Зиг-заг».

Как писал News.ru, ранее пятилетний мальчик упал в незакрытый канализационный колодец в Екатеринбурге. Ребёнок остался жив, его осмотрели медики и отправили домой.