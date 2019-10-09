https://static.news.ru/photo/34e1d98c-eabc-11e9-89eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Рейсовый автобус повредил газовую магистраль, въехав в здание на территории московского района Лефортово. Из-за аварии началась утечка газа, сообщает источник News.ru.

Инцидент произошёл на Перовском проезде, 35, стр. 3. Оборудование повреждено, в настоящий момент происходит интенсивный выброс газа.

По словам очевидцев, экстренные службы не могут подойти близко. Район ЧП оцеплен, из-за чего начались проблемы с движением на Подъёмной улице.

Как писал News.ru, 8 октября ДТП произошло на Ивантеевской улице на востоке Москвы. Там столкнулись два трамвая.