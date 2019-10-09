Рейсовый автобус повредил газовую магистраль, въехав в здание на территории московского района Лефортово. Из-за аварии началась утечка газа, сообщает источник News.ru.
Инцидент произошёл на Перовском проезде, 35, стр. 3. Оборудование повреждено, в настоящий момент происходит интенсивный выброс газа.
По словам очевидцев, экстренные службы не могут подойти близко. Район ЧП оцеплен, из-за чего начались проблемы с движением на Подъёмной улице.
Как писал News.ru, 8 октября ДТП произошло на Ивантеевской улице на востоке Москвы. Там столкнулись два трамвая.
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