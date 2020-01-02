Фото: ykt.sledcom.ru

Труп 15-летнего мальчика был найден в селе Баяга Таттинского улуса Якутии после новогодней ночи. Местные следователи проверяют причины смерти ребёнка.

Перед инцидентом школьник встречался с одноклассниками. Однако внешних признаков насильственной смерти эксперты не обнаружили, рассказала старший помощник руководителя СУ СК по республике Надежда Дворецкая.

После проверки сотрудники правоохранительных органов примут процессуальное решение, передаёт РИА Новости.

Ранее в Республике Коми, как писал NEWS.ru, собаки раскопали в снегу обезглавленный труп мужчины. Однако правоохранители не считают смерть криминальной.

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