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12 человек получили травмы в результате обрушения завода при пожаре в Дели. Один сотрудник экстренных служб погиб в больнице.

Огонь начал распространяться утром 2 января, передаёт AFP. Во время тушения произошёл взрыв, который привёл к частичному разрушению несущих конструкций. Ранее NEWS.ru писал, что масштабная эвакуация началась на юго-востоке Австралии...