Труп 15-летнего мальчика был найден в селе Баяга Таттинского улуса Якутии после новогодней ночи. Местные следователи проверяют причины смерти ребёнка.
Перед инцидентом школьник встречался с одноклассниками. Однако внешних признаков насильственной смерти эксперты не обнаружили, рассказала старший помощник руководителя СУ СК по республике Надежда Дворецкая.
После проверки сотрудники правоохранительных органов примут процессуальное решение,
Ранее в Республике Коми, как писал NEWS.ru, собаки раскопали в снегу обезглавленный труп мужчины. Однако правоохранители не считают смерть криминальной.
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