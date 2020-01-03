Мужчина обнаружил легковой автомобиль на дне Москвы-реки. Рыбак использовал поляризационные очки, в результате чего он смог разглядеть машину под водой.
Он рассказал, что зимой в реке искусственно повышают уровень воды, что и позволило увидеть транспортное средство.
Инцидент произошёл возле села Беседы в 250 метрах от МКАД,
Ранее NEWS.ru писал, что в районе Южных Курил российские пограничники задержали японских рыбаков из-за слишком крупного улова осьминога. Излишки улова составили несколько тонн.
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