https://static.news.ru/photo/5fffb33c-2f0e-11ea-a4b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Siepmann/imageBROKER.com/Global Look Press

Мужчина обнаружил легковой автомобиль на дне Москвы-реки. Рыбак использовал поляризационные очки, в результате чего он смог разглядеть машину под водой.

Он рассказал, что зимой в реке искусственно повышают уровень воды, что и позволило увидеть транспортное средство.

Инцидент произошёл возле села Беседы в 250 метрах от МКАД, передаёт «Газета.ru». Информации о пострадавших в настоящий момент нет.

Ранее NEWS.ru писал, что в районе Южных Курил российские пограничники задержали японских рыбаков из-за слишком крупного улова осьминога. Излишки улова составили несколько тонн.