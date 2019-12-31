https://static.news.ru/photo/5da1ab7a-2ca9-11ea-983b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Неизвестная женщина похитила шестилетнюю девочку в Москве в новогоднюю ночь. В настоящий момент ребёнка ищут полицейские.

Малышка в 02:40 1 января ушла от дома 22 по улице Яблочкова с похитительницей. По данным полиции, женщине на вид около 30 лет, она имеет косоглазие и хромает. Девочка была одета в розовый комбинезон и сапоги такого же цвета, сообщается на сайте столичной полиции.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов ищут очевидцев и тех, кто мог видеть малышку.

Ранее NEWS.ru писал, что мужчина с предметом, похожим на пистолет, ограбил столичный салон связи. Его добычей стало свыше 730 тысяч рублей. По данным ГУ МВД по городу, инцидент произошёл вечером 22 октября в одном из торговых центров, расположенных на северо-востоке. Неизвестный с прикрытым шарфом лицом начал угрожать продавцу, после чего похитил деньги, которые хранились в подсобном помещении.