Неизвестная женщина похитила шестилетнюю девочку в Москве в новогоднюю ночь. В настоящий момент ребёнка ищут полицейские.
Малышка в 02:40 1 января ушла от дома 22 по улице Яблочкова с похитительницей. По данным полиции, женщине на вид около 30 лет, она имеет косоглазие и хромает. Девочка была одета в розовый комбинезон и сапоги такого же цвета,
В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов ищут очевидцев и тех, кто мог видеть малышку.
Ранее NEWS.ru писал, что мужчина с предметом, похожим на пистолет, ограбил столичный салон связи. Его добычей стало свыше 730 тысяч рублей. По данным ГУ МВД по городу, инцидент произошёл вечером 22 октября в одном из торговых центров, расположенных на северо-востоке. Неизвестный с прикрытым шарфом лицом начал угрожать продавцу, после чего похитил деньги, которые хранились в подсобном помещении.
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