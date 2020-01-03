https://static.news.ru/photo/117263c0-2f2e-11ea-8351-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мужчина умер в столичном открытом бассейне «Чайка». Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Посетитель почувствовал недомогание и его отвели в медпункт. На место вызвали скорую, врачи которой попробовали реанимировать его. Однако медики не смогли спасти мужчину, передаёт РЕН ТВ.

Согласно предварительной информации, погибший регулярно посещал бассейн в Турчанинове переулке.

Ранее NEWS.ru писал, что мужчина, получивший травму в батутном центре в ТЦ «Сити Молл» города Стерлитамака, умер. Инцидент произошёл 26 декабря 2019 года. После травмирования 24-летний пострадавший был госпитализирован, но скончался 3 января.