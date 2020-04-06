Пассажирский поезд загорелся в Липецкой области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В пятницу, 3 апреля, на территории Приморского края рухнул мост через реку Судохол. Во время ЧП на переправе находилась машина. В настоящее время движение в районе аварии заблокировано в обоих направлениях.

Несколько пролётов моста обвалились во время движения машины по переправе. Отмечается, что никто из находившихся в автомобиле людей не получил серьёзных повреждений. Как рассказали в Примавтодоре, специалисты уже выехали на...