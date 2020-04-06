ЧП

Пассажирский поезд загорелся в Липецкой области

19:01, 06 апреля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Локомотив пассажирского поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга в Кисловодск, загорелся в Липецкой области. Пожарным удалось потушить огонь, рассказали в местных экстренных службах.

Площадь возгорания составила 15 квадратных метров, передаёт РИА Новости. По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал.

В настоящий момент спасатели выясняют причину происшествия.

Ранее, как писал NEWS.ru, полиция Киевской области поймала гражданина, подозреваемого в поджоге леса на территории чернобыльской зоны отчуждения. Им оказался 27-летний житель села Раговка. По его словам, он совершил преступление ради забавы — подпалил траву и мусор в трёх местах.

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