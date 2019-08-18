https://static.news.ru/photo/11b3fc7e-c1b3-11e9-bc0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Причиной сбоя движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена стало падение пассажира на пути. В результате инцидента пострадавший выжил.

ЧП произошло на станции «Таганская», передаёт АГН « Москва » со ссылкой на УВД. Дежурные на платформе сразу же вызвали врачей и организовали работы по извлечению человека.

В настоящий момент пострадавшему оказывают помощь врачи. Полицейские проводят проверку по данному факту.

Ранее News.ru писал, что сбой произошёл на Таганско-Краснопресненской линии московского метро. Поезда остановились на юго-восточном участке в направлении центра города. На некоторых станциях составы стояли около 10 минут. Машинисты по громкой связи объявляли, что отправление задерживалось «по техническим причинам».