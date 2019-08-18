Причиной сбоя движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена стало падение пассажира на пути. В результате инцидента пострадавший выжил.
ЧП произошло на станции «Таганская», передаёт АГН «
В настоящий момент пострадавшему оказывают помощь врачи. Полицейские проводят проверку по данному факту.
Ранее News.ru писал, что сбой произошёл на Таганско-Краснопресненской линии московского метро. Поезда остановились на юго-восточном участке в направлении центра города. На некоторых станциях составы стояли около 10 минут. Машинисты по громкой связи объявляли, что отправление задерживалось «по техническим причинам».