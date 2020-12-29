Спасение упавшего на рельсы пассажира московского метро попало на видео

https://static.news.ru/photo/7afaec28-4ad9-11eb-8c15-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Человек упал на рельсы на станции «Косино» в Московском метрополитене. Его спас машинист, который сумел вовремя остановить поезд.

Инцидент произошёл с мужчиной 1984 года рождения. Он не получил серьёзных травм. Видеозапись с места событий опубликовал телеканал «360».

На кадрах видно, что машинист вышел из вагона и посмотрел под поезд. Затем он отошёл назад, и спустя несколько секунд из-под поезда самостоятельно выполз мужчина. Другие пассажиры помогли ему забраться на платформу.

По данным МВД, пострадавшего осмотрели медики. Сейчас силовики выясняют обстоятельства случившегося.

В пресс-службе метрополитена сообщили, что сейчас транспортная система работает в нормальном режиме.

В середине ноября NEWS.ru писал, что на станции «Беломорская» Московского метрополитена пассажир упал под колёса прибывающего поезда и погиб на месте. ЧП произошло на платформе, куда прибывают поезда, движущиеся по направлению из центра.

В московском метро случаи падения людей на рельсы происходят регулярно. Как правило, сотрудники метрополитена стараются немедленно снять напряжение с контактного рельса, прикосновение к которому нередко оборачивается для упавших трагедией ещё до прибытия поезда.