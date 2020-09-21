Игрушечная граната взорвалась в руках ребёнка

https://static.news.ru/photo/4161c944-fc11-11ea-96fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Markus Brunner/imageBROKER.com/Global Look Press

47-летний житель Москвы подарил своему 11-летнему сыну макет гранаты. Ребёнок выдернул чеку, и игрушка взорвалась.

Инцидент произошёл 20 сентября в квартире одного из многоквартирных домов на Мичуринском проспекте, передаёт РЕН ТВ. По данным журналистов, мужчина купил гранату на заправке на Киевском шоссе. Упаковка не содержала информации о том, что предмет является пиротехническим средством.

Малыша доставили в больницу с взрывной травмой, множеством ссадин лица, рук и туловища. В настоящий момент медики оценивают его состояние как удовлетворительное, угрозы для его жизни нет.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту ЧП.

Ранее NEWS.ru писал, что полицейские задержали в центре Киева рядом с офисом президента Украины Владимира Зеленского мужчину с гранатой.