Игрушечная граната взорвалась в руках ребёнка

47-летний житель Москвы подарил своему 11-летнему сыну макет гранаты. Ребёнок выдернул чеку, и игрушка взорвалась.
Инцидент произошёл 20 сентября в квартире одного из многоквартирных домов на Мичуринском проспекте,
Малыша доставили в больницу с взрывной травмой, множеством ссадин лица, рук и туловища. В настоящий момент медики оценивают его состояние как удовлетворительное, угрозы для его жизни нет.
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту ЧП.
Ранее NEWS.ru писал, что полицейские задержали в центре Киева рядом с офисом президента Украины Владимира Зеленского мужчину с гранатой.
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