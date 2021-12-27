Голый мужчина выпал из окна в центре Москвы

В центре Москвы на Тверской улице из окна выпал голый мужчина. От полученных при падении травм он скончался ещё до приезда машины скорой помощи, передаёт РЕН ТВ. Очевидцы утверждают, что в руках у мужчины был нож. Личность погибшего пока не установлена.

Человек выпал с балкона третьего этажа над рестораном «Пушкин» и магазином «Армения». Личность погибшего устанавливается. На вид мужчине около 50 лет, — говорится в сообщении.

В конце октября этого года хоккеист Иван Биткин выпал из окна дома на Хорошёвском шоссе в Москве. Тело 24-летнего спортсмена обнаружили на козырьке технического этажа. Молодой человек скончался до приезда скорой помощи.

Обстоятельства происшествия и причины падения всё ещё выясняют следователи.