https://static.news.ru/photo/2ecad81c-c1c9-11e9-b7f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава семьи Камалетдиновых, члены которой были убиты 16-летним подростком, остался в живых, поскольку в момент трагедии его не было дома. Об этом сообщил старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима.

Местонахождение мужчины устанавливается. Возможно, он работал в другом регионе вахтовым методом, и по этой причине не был дома в момент расправы. Также пока непонятно, был он родным отцом всех троих детей, или только младших, — цитирует представителя прокуратуры « Российская газета ».

Как писал News.ru, подросток в селе Патрикеево Ульяновской области нанёс колото-рубленые раны пятерым членам своей семьи — мать, двух четырёхлетних детей и бабушку с дедушкой. В результате инцидента пострадавшие погибли, а сам виновник совершил суицид. По свидетельствам соседей, накануне трагедии он пил спирт.

СК завело уголовное дело. По некоторым данным, школьник мог страдать шизофренией.