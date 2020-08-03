Мужчина угрожал взорвать бомбу в отделении АО «Универсал банк», расположенном в бизнес-центре «Леонардо» в Киеве. На фото видно, как молодой человек положил перед собой большой чёрный рюкзак, в котором, по его словам, находится взрывное устройство. Террорист попросил вызвать полицию и организовать ему телеобращение. Помещение банка покинули все сотрудники, кроме одной женщины — руководителя отделения. Она осталась по собственному желанию. В настоящий момент спецназ обезвредил злоумышленника и жизни женщины ничего не угрожает.