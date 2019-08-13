https://static.news.ru/photo/dd55bbb6-bdc0-11e9-b215-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Девочку-подростка, которая залезла на вагон поезда, чтобы сделать селфи, ударило током. Её госпитализировали с ожогами, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК.

Проводится доследственная проверка по факту травмирования электрическим током 14-летней девочки на станции «Зимовники» Северо-Кавказской железной дороги, — говорится на сайте ведомства .

Инцидент произошёл 13 августа 3:40 мск на станции, расположенной в черте посёлка Зимовники Ростовской области, когда девочка залезла на вагон поезда сделать селфи. По словам её матери, дочь отпросилась с подругами посмотреть фильм и ушла из дома 12 августа примерно в 22:00 мск.

На месте происшествия пострадавшая была обнаружена прохожими без сознания. Девочку незамедлительно доставили в ЦРБ Зимовниковского района с ожогами четвёртой степени, — отмечает следствие.

Как писал News.ru, вечером 4 августа в поезде «Сапсан» на территории Тверской области вспыхнул пожар. По мнению очевидцев, инцидент мог произойти из-за неизвестного мужчины, который забрался на крышу вагона.

Позднее в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК сообщили, что возгорание произошло по вине 18-летнего «зацепера». Молодой человек погиб из-за сильных ожогов.