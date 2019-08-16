https://static.news.ru/photo/95717a38-c05e-11e9-9175-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Правоохранительные органы начали проверку в связи с травмированием ребёнка на аттракционе «Паровозик» в Саратове. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Инцидент произошёл вечером 16 августа на бульваре Героев Отечества в Кировском районе Саратова, где родители отдыхали с двумя детьми трёх и пяти лет, говорится на сайте ведомства .

Супруги посадили сыновей кататься на детский аттракцион «Паравозик», курсирующий по территории бульвара, а сами расположились на скамейке. Дети находились в первом из трёх вагонов паровозика. Старший из мальчиков, предположительно, начал перелазить из первого во второй вагон, в ходе чего выпал из вагона, — отмечается в пресс-релизе.

Не заметив произошедшего, водитель наехал на ребёнка колёсами одного из вагонов. Прибывшие на место ЧП медики госпитализировали мальчика в одну из местных больниц.

Организовано проведение доследственной проверки по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, — проинформировали в СК.

Как писал News.ru, ранее двухлетнюю девочку в Саратове госпитализировали в тяжёлом состоянии после того, как на коляску, в которой её везла мама, упал строительный инструмент с крыши школы.