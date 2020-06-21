Десять человек выломали дверь в квартиру активиста Верзилова

https://static.news.ru/photo/3fad6cfe-b3a3-11ea-8289-fa163e074e61_660.jpg Петр Верзилов Фото: petyaverzilov/instagram.com

Десять неизвестных мужчин утром 21 июня выломали дверь квартиры, в которой проживает активист и участник группы Pussy Riot Пётр Верзилов. В настоящее время сам мужчина не выходит на связь.

Верзилов сообщил журналистам о том, что его дверь ломают, в 07:16 мск. После этого его знакомые и сотрудники СМИ пытались дозвониться до него, но безуспешно.

Позднее корреспонденты приехали домой к активисту. Они убедились, что дверь действительно выломана. По поводу инцидента с журналистами поговорила соседка Верзилова по лестничной клетке. Женщина рассказала, что к активисту утром пришли десять человек. Двое из них были в форме сотрудников правоохранительных органов, отметил другой сосед.

Где в настоящее время находится Пётр Верзилов, неизвестно, передаёт «Медиазона».

В прошлом году активист перенёс тяжёлое отравление. По его мнению, это было спланированной акцией сотрудников Главного управления Минобороны. Верзилов предполагал, что его могли отравить либо за акцию в финале ЧМ-2018 по футболу на стадионе «Лужники», либо за планы расследовать убийство в Центральноафриканской республике журналиста Орхана Джемаля, оператора Кирилла Радченко и режиссёра Александра Расторгуева.

Как ранее писал NEWS.ru, в апреле активиста и бывшего супруга участницы группы Pussy Riot Надежды Толоконниковой задержали в столице за незаконное ношение формы сотрудника правоохранительных органов.