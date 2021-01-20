Автобус в подмосковной Электростали врезался в здание кинотеатра

Девять человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в подмосковном городе Электросталь.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением и врезался в здание кинотеатра.
Пострадали девять человек. У одного перелом, трое с сильными ушибами. Ещё пять человек с лёгкими ушибами, —
сообщилиРИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Всех пострадавших осмотрели медики скорой помощи, в автобусе было 20 человек. Прокуратура уже начала проверку.
Прокуратура проводит проверку в связи с ДТП в городском округе Электросталь с участием рейсового автобуса, —
сказанона сайте ведомства.
На месте работают сотрудники полиции.
16 января NEWS.ru писал, что в Иркутске рейсовый автобус врезался в столб. Медицинская помощь потребовалась двум пассажиркам.