Автобус в подмосковной Электростали врезался в здание кинотеатра

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Спасатели нашли четырёх человек, которые не выходили на связь после схода лавины на Домбае в Карачаево-Черкесии. Как сообщили в ГУ МЧС, они ранее не отвечали родственникам, но их удалось найти живыми.

Ранее четыре гражданина, которые, по информации родственников, не выходили на связь, в итоге были найдены, — сказал замначальника ГУ МЧС по региону Антон Шахбазян РИА Новости. Он также рассказал, что...