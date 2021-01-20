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Автобус в подмосковной Электростали врезался в здание кинотеатра

09:20, 21 января 2021
Фото: 50.mchs.gov.ru

Девять человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в подмосковном городе Электросталь.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и врезался в здание кинотеатра.

Пострадали девять человек. У одного перелом, трое с сильными ушибами. Ещё пять человек с лёгкими ушибами, сообщили РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Всех пострадавших осмотрели медики скорой помощи, в автобусе было 20 человек. Прокуратура уже начала проверку.

Прокуратура проводит проверку в связи с ДТП в городском округе Электросталь с участием рейсового автобуса, — сказано на сайте ведомства.

На месте работают сотрудники полиции.

16 января NEWS.ru писал, что в Иркутске рейсовый автобус врезался в столб. Медицинская помощь потребовалась двум пассажиркам.

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