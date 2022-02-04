Жители Иркутской области рассказали о неофициальной столице майнинга

На фоне инициативы Центробанка запретить или поставить под контроль криптовалюты и майнинг в России у майнинга появляются негласные «центры», одним из которых стала Иркутская область. Как пишет RT, местные жители занимаются майнингом в поисках дополнительного источника заработка: в нём так или иначе задействован каждый четвёртый житель области. При этом противниками легализации майнеры не являются.

Как рассказал житель Иркутска Алексей Котляревский, стоимость оборудования для добычи криптовалюты варьируется от нескольких десятков тысяч до полутора миллионов рублей, однако окупается уже через год работы. По его словам, люди уходят в майнинг из-за отсутствия перспектив в других сферах: так, на заводе, где ранее работал Алексей, зарплата работников не превышает 50 тысяч рублей, хотя производство является вредным и становится причиной высокой смертности.

Когда человек начинает зарабатывать <...> порядка 150 тысяч рублей — зачем ему завод? — объясняет Котляревский.

При этом он полагает, что узаконивание майнинга не вызвало бы возражений ни со стороны предпринимателей, ни со стороны «частных» майнеров, добывающих биткоины дома.

Также отмечается, что сфера добычи криптовалют создала вокруг себя целую индустрию предприятий, включая сервисы по ремонту оборудования и отели, где желающие могут разместить оборудование и добывать криптовалюту без перебоев в подаче электроэнергии.

Между тем гендиректор ОАО «Иркутскэнерго» Олег Причко отмечает, что большинство «частных» майнеров подключают своё оборудование к общей энергосети, из-за чего часто возникают перебои с подачей электроэнергии, которые приводят не только к отключению энергии, но и к пожарам. При этом майнеры платят по самому низкому, льготному тарифу, а из 137 судебных исков в отношении них удалось выиграть только 19.

Ранее член наблюдательного совета Национальной ассоциации корпоративных директоров Николай Григорьев сообщил, что россияне ищут возможности для инвестиций и майнинг становится одной из них, в том числе благодаря относительной дешевизне электроэнергии. В свою очередь доцент РЭУ имени Плеханова Вадим Ковригин отмечает, что многие приобретают инструменты, надеясь быстро и легко заработать, однако быстро разочаровываются в майнинге и распродают оборудование.