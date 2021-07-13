Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву нужны гарантии «нормального газоснабжения» после запуска трубопровода «Северный поток — 2». Об этом пишет РИА Новости.

Как уточняется , речь идёт о долгосрочных гарантиях на 10–15 лет.

Ранее глава МИД Польши Збигнев Рау сообщил, что в связи с завершением строительства газопровода «Северный поток — 2» Украине необходимо искать новые источники, а также инфраструктуру для получения газа. Он напомнил, что Польша выступает против «Северного потока — 2». Страна планирует использовать трубопровод Baltic Pipe для диверсификации поставок газа.

Напомним, газопровод СП-2 пролегает от побережья России через Балтийское море до Германии. В настоящий момент продолжается его строительство, проект реализован на 95%. Мощность двух ниток составит 55 млрд кубометров газа в год.