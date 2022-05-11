«Завершение восходящего тренда»: аналитик оценил изменение курса рубля Аналитик Антонов: рубль демонстрирует признаки завершения восходящего тренда

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Рубль демонстрирует признаки завершения восходящего тренда, рассказал руководитель отдела инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов EADaily. Он также предупредил, что это может оказаться не так. Кроме того, Антонов спрогнозировал профицит предложения валюты в условиях стагнации импорта.

Рубль начал подавать признаки завершения восходящего тренда. Но эта картина вполне может оказаться ложной. <...> К тому же экспортёры будут продавать накопленную за праздники валютную выручку, которую оставлять на западных счетах опасно. Поэтому не исключаем возобновления движения пары доллар — рубль к отметке 60 и даже её пробоя на приближении налогового периода, — сказал эксперт.

Тем временем торговая ассоциация развивающихся рынков рекомендовала своим членам с 6 июня не полагаться на данные МосБиржи при оценке курса рубля из-за её жёсткого валютного контроля. Вместо неё следует использовать ценовые данные WM/Refinitiv по валютному курсу рубля в качестве основного расчётного курса для ряда деривативов.

8 мая аналитики предрекли рублю падение к осени до 82 за доллар. Способствовать ослаблению рубля будут геополитика, смягчение валютных ограничений ЦБ, восстановление импорта и невыгодность «сильного» рубля для бюджета. Наибольшее ослабление нацвалюты до 80–90 рублей за доллар спрогнозировали в ПСБ, Газпромбанке, Росбанке, Экспобанке и НРА.