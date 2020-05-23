Застройщикам хотят разрешить поэтапно забирать средства с эскроу-счетов

https://static.news.ru/photo/b602d500-9cd4-11ea-9d6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Застройщики могут получить право частично получать деньги со счетов эскроу по мере завершения отдельных этапов возведения дома. Законопроект, предусматривающий такое послабление, намерены разработать сенаторы Совета Федерации.

Предполагается, что это станет одной из мер, которая снизит финансовую нагрузку на строительные компании на фоне экономического кризиса.

Предложение о такой норме содержится в перечне мероприятий по совершенствованию законодательства в связи с реализацией мер, направленных на обеспечение функционирования и дальнейшего развития экономики и социальной сферы, передаёт ТАСС.

В документе отмечается, что помимо непосредственно права на получение части средств, необходимо проработать механизм, который позволит контролировать денежные потоки и обосновывать целесообразность таких перечислений.

Принцип оплаты будущего жилья дольщиками был кардинально обновлён с 1 июля 2019 года. Застройщикам запретили напрямую привлекать деньги россиян. Они обязаны хранить их на специальных банковских счетах эскроу, а строительство вести на кредитные средства. Воспользоваться капиталовложениями покупателей квартир можно только после ввода объекта в эксплуатацию. Главная задача такого механизма — не допустить новых случаев обмана дольщиков.

Ранее, как писал NEWS.ru, правительство внесло коррективы в порядок использования средств материнского капитала для улучшения жилищных условий. Эти деньги разрешили направлять на эскроу-счета для приобретения недвижимости.