В Азербайджане подтвердили, что заседание ОПЕК+ перенесли на 9 апреля

https://static.news.ru/photo/66def212-767b-11ea-b0e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE/Franz Perc/Global Look Press

Организация стран — экспортёров нефти ОПЕК+ перенесла заседание на 9 апреля. Ранее проведение встречи планировалось в режиме видеоконференции 6 апреля.

Заседание перенесено на 9 апреля, — сообщила РИА Новости советник министра энергетики Азербайджана Замина Алиева.

Ранее о переносе заседания ОПЕК+ писало агентство Bloomberg.

Как информировал NEWS.ru, с 1 апреля перестало действовать соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+ и Саудовская Аравия отправила на экспорт сразу 15 танкеров, загруженных 18,8 млн баррелей нефти. Таким образом королевство начало реализовывать свои обещания нарастить добычу до максимума.

При этом продавать чёрное золото Эр-Рияд намеревался с огромными скидками. Такие решения королевства стали ответом на то, что РФ в начале марта отказалась принимать предложение Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ о сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. Всё это привело к обвалу котировок и кризису рынка углеводородов.