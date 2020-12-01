Законопроект о налогообложении криптовалюты внесён в Госдуму

https://static.news.ru/photo/3f0cce26-33b8-11eb-bbae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство России внесло в Государственную думу законопроект о поправках в Налоговый кодекс, которые призваны урегулировать налогообложение криптовалюты и её статус. Документ предлагает признать цифровую валюту имуществом, чтобы налоговики могли требовать от банковских организаций выписки по счетам, использованным для проведения операций.

Как сказано в пояснительной записке, криптовалюта нередко используется для уклонения от уплаты налогов, легализации средств, полученных преступным путём, а также для финансирования противоправной деятельности. Сейчас у налоговых органов нет информации о криптовалютных кошельках и соответствующих операциях россиян, пишет «Парламентская газета».

Законопроект вводит обязанность для всех сообщать налоговикам о своём праве распоряжаться криптовалютой с кошельков, о совершаемых операциях и об остатке на счёте. Однако это нужно делать, если сумма поступлений или списаний за год эквивалентна или превышает 600 тысяч рублей. Кроме того, предусмотрена ответственность за подачу недостоверных сведений в таком отчёте.

Вместе с тем владельцы криптовалюты смогут рассчитывать на юридическую защиту от противоправных действий. Таким образом, правительство намерено направить развитие рынка криптовалют в цивилизованное русло, чтобы владельцы цифровых финансовых активов могли защитить свои права и интересы, а создание теневых схем было затруднено.

Как сообщал NEWS.ru, проект закона, который регулирует введение налога на криптовалюты, кабмин одобрил в конце ноября.