Зачем России понадобился свой эталонный сорт нефти Bloomberg: Россия может создать независимый нефтяной бенчмарк в 2023-м

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Правительство РФ вернулось к идее создать национальный бенчмарк — эталонную марку отечественной нефти. Такую, например, как высококачественная европейская Brent (со скидкой к ней мы продаем Urals). Этим власти хотят помешать «Большой семерке» установить потолок цен для нашей нефти. Эксперты, опрошенные NEWS.ru, оценили шансы на появление нового сорта черного золота.

Своя Brent

Правительство России разработало план создания национального эталона нефти, или бенчмарка, в 2023 году, сообщает Bloomberg.

При этом в публикации есть несколько непроясненных моментов. Отмечается, что торговлю нефтью на «национальной платформе» запустят уже в октябре этого года. Что это будет за платформа, не уточняется. И неясно, какой именно нефтью там начнут торговать. Отмечается только, что в марте — июле 2023-го, по итогу участия зарубежных игроков в торгах, планируется установить «ценовой ориентир».

Bloomberg напоминает, что Россия уже более 10 лет пытается создать свой бенчмарк. Но безуспешно. Объемы торгов для этого были недостаточно высокими, говорится в статье.

Но в этот раз, похоже, власти настроены решительно. По словам двух анонимных российских чиновников, Россия стремится обеспечить продажи своей нефти, несмотря на внешнее давление. А желание западных стран «Большой семерки» (G7) ограничить цены на нефть из РФ потолком в $40–60 за баррель (сейчас Urals на бирже — $78,1) только подтверждает необходимость российского бенчмарка.

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Что такое бенчмарк

Бенчмарк (от англ. benchmark — «эталон», «ориентир») — это биржевой индикатор. С его помощью оценивают состояние рынка или его части. Как правило, в роли бенчмарка выступают фондовые индексы, процентные ставки, цены на ключевые товары, котировки валют.

На рынке нефти существуют три основных глобальных бенчмарка: самая известная марка, европейская Brent Blend, а также West Texas Intermediate (WTI) и дубайская Dubai Crude.

Когда в России говорят о ценах на нефть, чаще всего имеют в виду стоимость североморской нефти марки Brent. Но сортов нефти гораздо больше, потому что добывается она на разных месторождениях. Эталонная, или маркерная, нефть служит справочной ценой для покупателей и продавцов сырой нефти.

К тому же Brent — это сорт легкой нефти. По своим свойствам и составу он оптимален для переработки и производства нефтепродуктов. Легкие сорта нефти известны высокой степенью очистки и низким содержанием серы. Из них легче производить бензин, чем из нефти с высоким содержанием серы.

Поэтому Brent используют в качестве эталона в установлении цены. Остальные сорта, в зависимости от своих свойств, торгуются либо с надбавкой, либо с дисконтом (скидкой) к европейской марке и другим эталонам.

Современные требования к бенчмарку нефти

Стабильное качество.

Надежность поставок.

Долгосрочные объемы добычи.

Узнаваемость на рынке, наличие значительного количества потребителей.

Развитый рынок биржевых инструментов (например, фьючерсных и форвардных контрактов для установления цены актива в будущем).

Активная международная биржевая торговля этими контрактами.

Организация больших нефтехранилищ, чтобы гарантировать исполнение контрактов.

Зачем это нужно России

Помешать планам G7 установить ценовые ограничения на российскую нефть.

Повысить престиж, а значит, и цену российской нефти.

Улучшить условия для экспорта энергоносителей.

Избавиться от дисконта на российскую нефть по сравнению с маркой Brent.

Создать новую биржевую площадку для торговли Urals.

Обычно скидка на баррель Urals (где концентрация серы в два-три раза больше, чем в Brent и WTI) составляла $1–2 от цены европейского барреля. Но этой весной из-за санкций наша нефть часто продавалась на $30 дешевле, чем Brent.

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В чем трудности

Ключевая проблема состоит в том, что эталонный сорт нефти — сырье с гарантированным постоянным составом, которое добывается на крупном месторождении, чтобы обеспечить большой объем торгов. Но в России много разных месторождений и сортов нефти, которые сильно отличаются друг от друга по составу, замечает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Например, добываемая в ХМАО Siberian Light, формируемая в трубопроводе Восточная Сибирь — Тихий океан смесь ESPO, сахалинские сорта нефти «Сокол» и «Витязь», арктическая нефть с Приразломного месторождения Arctic Oil (ARCO).

Теоретически из такого большого списка можно создать некий эталонный сорт. Но на практике это выглядит сложным. Нет инфраструктуры, которая с учетом огромной территории страны позволила бы смешать разные сорта в один эталонный, — поясняет эксперт.

Вот почему все предыдущие попытки создать российский бенчмарк были неуспешными, говорит Потавин.

Кроме того, строительство огромных хранилищ для хранения эталонной нефти требует огромных инвестиций, добавляет глава аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Сейчас в России нет [нужного количества] нефтехранилищ даже для стратегических запасов. Что уж говорить о коммерческих, предназначенных для дальнейшей продажи, — рассуждает собеседник NEWS.ru.

Потребность в национальном эталоне далеко не так очевидна, добавляет ведущий эксперт Фонда национальной безопасности Игорь Юшков.

Управлять ценой мы все равно не сможем. Будет ли этот сорт дороже Urals? Нет, не будет. Смысла в этом нет. Скорее это некий имиджевый шаг, — говорит эксперт.

Юшков указывает, что создание эталонного сорта подразумевает торговлю на глобальных площадках, как это происходит с Brent, однако «по политическим мотивам нам это никто сделать не даст». Но, возможно, такая задача перед Россией и не стоит и речь идет просто о создании новой биржевой площадки для торговли Urals.