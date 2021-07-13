Квартиры в новостройках подорожали на 17% с начала года

Руководитель направлений первичной и загородной недвижимости в «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев заявил, что за первое полугодие текущего года новое жильё в среднем по стране подорожало на 17%. Об этом сообщают «Известия».

Так, средняя цена квадратного метра составила 118,5 тысячи рублей. При этом он отметил, что за второе полугодие прошлого года стоимость первичного жилья росла аналогичными темпами.

Руководитель аналитического центра «Циан» Алексей Попов рассказал, что увеличение цен происходит на фоне сжимающегося спроса. Это связано с тем, что многие россияне уже купили квартиры и покупательская способность населения в целом снижается. Кроме того, стоимость недвижимости увеличивается из-за роста цен на стройматериалы.

Руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев полагает, что до конца года стоимость квадратного метра в России может увеличиться на 6–9%.

Ранее сообщалось, что спрос на квартиры в новостройках упал в среднем по России на 15%. Аналитики полагают, что такие тенденции связаны со снижением ажиотажа на квартиры в прошлом году, отсутствием роста доходов населения и подорожанием квартир.