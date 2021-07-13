Квартиры в новостройках подорожали на 17% с начала года

Руководитель направлений первичной и загородной недвижимости в «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев заявил, что за первое полугодие текущего года новое жильё в среднем по стране подорожало на 17%. Об этом сообщают «Известия».
Так, средняя цена квадратного метра
Руководитель аналитического центра «Циан» Алексей Попов рассказал, что увеличение цен происходит на фоне сжимающегося спроса. Это связано с тем, что многие россияне уже купили квартиры и покупательская способность населения в целом снижается. Кроме того, стоимость недвижимости увеличивается из-за роста цен на стройматериалы.
Руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев полагает, что до конца года стоимость квадратного метра в России может увеличиться на 6–9%.
Ранее сообщалось, что спрос на квартиры в новостройках упал в среднем по России на 15%. Аналитики полагают, что такие тенденции связаны со снижением ажиотажа на квартиры в прошлом году, отсутствием роста доходов населения и подорожанием квартир.