В России жить станет лучше на две тысячи рублей

Госдума приняла законопроект об изменении методики расчёта МРОТ. Новеллы были утверждены мгновенно — в первом же чтении. Отныне минимальный размер оплаты труда не должен быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения (этот показатель превышает минимумы для пенсионеров и детей). Во время пленарного заседания нижней палаты парламента замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов заявил, что к 2023 году размер минимальной зарплаты в России составит 14 176 рублей. Правда, что будет с инфляцией и экономикой в целом, умалчивается, поскольку предугадать это невозможно. Эксперты считают, что предлагаемые изменения не приведут к преодолению бедности, так как доходы населения по всем, даже самым оптимистичным прогнозам, скорее всего, упадут, а показатель прожиточного минимума будет привязан именно к ним.

Согласно новому подходу, со следующего года Россия откажется от расчёта прожиточного минимума (ПМ) как статистической стоимости потребительской корзины. Теперь предложено определить ПМ как часть (44,2%) среднедушевого дохода. Проект предусматривает и новую методику расчёта МРОТ. С 2021 года предлагается рассчитывать его исходя не из потребительской корзины, а из уровня доходов большинства граждан — его размер будет составлять 42% от медианной заработной платы.

В 2021 году величина федерального МРОТ составит 12 792 рублей, рассказали в Минтруде. Для сравнения: в текущем году минимальный размер оплаты труда составляет 12 130 «деревянных».

МРОТ на очередной год будет рассчитываться с учётом значения медианной зарплаты за предыдущий год. По оценкам чиновников, повышение минимального размера оплаты труда затронет 3,9 млн человек.

Новый подход к расчёту прожиточного минимума предполагает, что с 2021 года показатель для трудоспособного населения, пенсионеров и детей будет рассчитываться через прожиточный минимум на душу населения в целом по РФ. Для людей трудоспособного возраста он составит 109% от этого уровня, для пенсионеров — 86%, а для детей — 97%.

По прикидкам Минтруда, прожиточный минимум пенсионера в будущем году будет на уровне около 10 022 рублей. При этом среднедушевой прожиточный минимум будут определять в зависимости от медианного среднедушевого дохода (по итогам 2019 года он составил 26 365 рублей).

Прежде прожиточный минимум на душу населения рассчитывался на основании потребительской корзины.

Региональные прожиточные минимумы будут устанавливаться на очередной год субъектами России в соотношении с федеральным прожиточным минимумом на душу населения, но с учётом специально разработанных для каждого региона коэффициентов.

Все эти «многообещающие» положения были закреплены в поправках в законы «О прожиточном минимуме в РФ» и «О минимальном размере оплаты труда».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бедность у каждой страны своя

Предлагаемые изменения не приведут к преодолению бедности, так как доходы населения по всем, даже самым оптимистичным прогнозам, упадут, а показатель прожиточного минимума будет привязан именно к ним, полагает ведущий научный сотрудник лаборатории «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г. В. Плеханова Анна Духон.

По её словам, законопроект при этом закрепит возможность пересмотра показателя раз в пять лет. Зафиксировав значение в нижней точке, можно рассчитывать бюджетные расходы без оглядки на экономическое положение.

У законодателей же появится возможность откладывать корректировку, не оглядываясь на то, что цены будут расти и потребительская корзина при этом будет дорожать. Анна Духон ведущий научный сотрудник лаборатории «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г. В. Плеханова ведущий научный сотрудник лаборатории «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г. В. Плеханова

Также стоит обратить внимание на то, что, по рекомендации международных организаций, в бедных странах следует применять подход от расходов, а в богатых — от доходов, замечает экономист.

Так как прожиточный минимум — это тот инструмент, который позволяет в богатых странах дотянуть бедных до достойного среднего уровня жизни, а в бедных — сделать так, чтобы бедные могли выжить, — резюмировала Анна Духон.